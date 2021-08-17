Роналду хочет покинуть Ювентус: его агент проведет переговоры с Манчестер Сити

Появились новости касательно самого популярного футболиста в мире. Как стало недавно известно, нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду поручил своему агенту предложить его кандидатуру действующим чемпионам Англии в амплуа возможного трансфера. Однако сам футболист хочет в Мадрид.

Криштиану Роналду (фото из открытых источников)

По информации журналистов, Роналду, якобы, общался с Карло Анчелотти после его возвращения на пост главного тренера Реала. Криштиану играл под руководством итальянца во время его первого периода работы в Королевском клубе. Однако если португалец выберет Манчестер Сити, этот переход, если сделка успешно состоится, сумеет гарантировать "зебрам" стабильное финансовое положение в ближайшем будущем, а также по ходу всего сезона 2021/22, поскольку они рассчитывают получить от трансфера Роналду не менее 30 млн евро, после чего уволят аналогичную сумму из зарплатной ведомости клуба.

Впрочем, испанские СМИ настаивают на том, что приоритетом для самого игрока возвращение в мадридский Реал.

Напомним, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти в "Манчестер Юнайтед", за который уже выступал ранее. Об этом сообщил авторитетный журналист Николо Скира в своем Twitter. Английский клуб следит за ситуацией вокруг игрока и уже связался с агентом португальца Жорже Мендешом для обсуждения потенциального трансфера. Контракт Роналду в "Ювентусе" действует до 2023 года. Криштиану Роналду выступал в составе "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. За это время он трижды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также побеждал в Лиге Чемпионов и Клубном чемпионате мира. В 2008 году становился обладателем Золотого Мяча. В 2009 году перешел в мадридский "Реал" за рекордные для того времени 94 млн евро. В Испании он дважды становился чемпионом и побеждал в национальном Кубке, а также четырежды выигрывал Лигу Чемпионов и Золотой Мяч.

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