Криштиану Роналду близок к возвращению в АПЛ

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти в "Манчестер Юнайтед", за который уже выступал ранее. Об этом сообщил авторитетный журналист Николо Скира в своем Twitter.

Криштиану Роналду. Фото из открытых источников.

Английский клуб следит за ситуацией вокруг игрока и уже связался с агентом португальца Жорже Мендешом для обсуждения потенциального трансфера. Контракт Роналду в "Ювентусе" действует до 2023 года.

Криштиану Роналду выступал в составе "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. За это время он трижды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также побеждал в Лиге Чемпионов и Клубном чемпионате мира. В 2008 году становился обладателем Золотого Мяча.

В 2009 году перешел в мадридский "Реал" за рекордные для того времени 94 млн евро. В Испании он дважды становился чемпионом и побеждал в национальном Кубке, а также четырежды выигрывал Лигу Чемпионов и Золотой Мяч.

В 2018 году перешел в туринский "Ювентус" за 117 млн евро. Этот переход стал самым дорогим в истории итальянского клуба.

Роналду дважды становился чемпионом Италии и обладателем Суперкубка.

В этом сезоне 36-летний форвард сыграл 28 матчей в итальянской Серии А, в которых забил 25 голов (5 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.

Ранее президент "Реала" Флорентино Перес исключил возвращение португальца в мадридский клуб.

Также портал "Комментарии" сообщал, что один город лишился права принимать матчи Евро-2020 из-за отсутствия гарантии допуска зрителей на стадион. Остальные города заявили, что они готовы принимать футбольных болельщиков на трибунах.









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