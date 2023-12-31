Рейтинг лучших боксеров мира P4P от The Ring: какое место занимает Усик

Журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира вне весовой категории. В топ-10 оказался и непобедимый чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик. Весь рейтинг и какую позицию занимает украинец читайте в материале "Комментариев".



Усик на тренировке. Фото с открытых источников

Рейтинг лучших боксеров мира P4P от The Ring

Теренс Кроуфорд Наоя Иноуэ Александр Усик Каннело Альварес Дмитрий Бивол Девин Хейни Эррол Спенс Джервонта Дэвис Теофимо Лопес Джесси Родригез

Наоя Иннуэ, несмотря на победу над Марлоном Тапалесом, и историческое завоевание второго абсолютного чемпионства в эпоху 4-х поясов так и остался на второй строчке рейтинга The Ring.

Иннуэ, являющийся чемпионом мира в двух весовых категориях (легкой и первой полулегкой), одержал победу над Тапалесом в 12-раундовом поединке за титул чемпиона мира WBC во втором легком весе. Это сражение было для Иннуэ первым после победы над Китером Макгрегором в июне 2022 года.

Несмотря на историческое достижение, Иннуэ не смог подняться на первое место в рейтинге The Ring. Лидерство сохранил Терренс Кроуфорд, являющийся чемпионом мира в двух весовых категориях (легкой и первой полусредней).

Украинский чемпион в сверхтяжелом весе Александр Усик по-прежнему занимает третье место в списке. Усик победил Энтони Джошуа в сентябре 2022 года и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

В общей сложности, десятка лучших боксеров планеты остались без изменений. Василий Ломаченко вылетел из топ-10, а его место занял Джесси Родригес.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).



