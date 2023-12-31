Рейтинг лучших боксеров мира P4P от The Ring: какое место занимает Усик

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Куров Артем
Журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира вне весовой категории. В топ-10 оказался и непобедимый чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик. Весь рейтинг и какую позицию занимает украинец читайте в материале "Комментариев".
Усик на тренировке. Фото с открытых источников
Теренс Кроуфорд
Наоя Иноуэ
Александр Усик
Каннело Альварес
Дмитрий Бивол
Девин Хейни
Эррол Спенс
Джервонта Дэвис
Теофимо Лопес
Джесси Родригез
Наоя Иннуэ, несмотря на победу над Марлоном Тапалесом, и историческое завоевание второго абсолютного чемпионства в эпоху 4-х поясов так и остался на второй строчке рейтинга The Ring.
Иннуэ, являющийся чемпионом мира в двух весовых категориях (легкой и первой полулегкой), одержал победу над Тапалесом в 12-раундовом поединке за титул чемпиона мира WBC во втором легком весе. Это сражение было для Иннуэ первым после победы над Китером Макгрегором в июне 2022 года.
Несмотря на историческое достижение, Иннуэ не смог подняться на первое место в рейтинге The Ring. Лидерство сохранил Терренс Кроуфорд, являющийся чемпионом мира в двух весовых категориях (легкой и первой полусредней).
Украинский чемпион в сверхтяжелом весе Александр Усик по-прежнему занимает третье место в списке. Усик победил Энтони Джошуа в сентябре 2022 года и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
В общей сложности, десятка лучших боксеров планеты остались без изменений. Василий Ломаченко вылетел из топ-10, а его место занял Джесси Родригес.
Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).
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