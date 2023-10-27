Рейтинг ФИФА: сборная Украины поднялась на две позиции

В октябре сборная Украины по футболу сыграла два поединка отбора в ЕВРО-2024. В обоих матчах были одержаны победы над Северной Македонией и Мальтой. Таким образом, в рейтинге ФИФА Национальная сборная поднялась на две позиции, передают "Комментарии".



Сборная Украины перед матчем. Фото из открытых источников

До октябрьских матчей команда Сергея Реброва занимала 24 место в рейтинге ФИФА. А сейчас набрав почти 11 баллов за два матча, сборная Украины поднялась на две позиции и занимает 22 позицию. "Желто-синие" обошли в рейтинге такие сборные, как Швеция и Перу.

Отбор к ЕВРО-2024

14 октября сборная Украины в напряженном матче, состоявшемся в столице Чехии Праге, победила Северную Македонию. Счет 1:0, который на 30 минуте установил гол Георгия Судакова, держался почти до финального свистка, пока Караваев на 90 5 не забил мяч-красавец.



Через три дня команду Реброва ждал выезд в Мальту. Там сборную Украины, которая была очевидным фаворитом, ожидал сложнейший матч. Уже на 12-й минуте встречи хозяева открыли счет усилиями Мбонга. Однако еще до перерыва украинцы сумели даже выйти вперед. Сначала курьезный мяч отправил в свои ворота защитник сборной Мальты, а в конце первого тайма Михаил Мудрик заработал пенальти, реализованное Артемом Довбиком. Впрочем, мальтийцы не собирались сдаваться и провели хороший второй тайм и имели шансы отыграться, но высший класс гостей дал о себе знать. За 5 минут до конца основного времени Мудрик совершил сольный проход из центра поля и отправил мяч в ворота Мальты из-за пределов штрафной.



Таким образом, Украина занимает второе место в группе C отбора на ЕВРО-2024 с 13 очками. Первой идет Англия с 16, а третьей – Италия с 10 зачетными баллами. Обе сборным осталось сыграть два матча, в то время как у "желто-синих" одна игра с Италией. Это будет решающий матч за выход в финальную часть чемпионата Европы. Он состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Начало в 21:45.



Читайте также, что в СМИ шла информация, что Украина проведет поединок отбора Евро-2024 против Италии 20 ноября с частично закрытыми трибунами. Однако эта информация оказалась недостоверной.

