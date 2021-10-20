"Реал" разгромил "Шахтер" в Киеве

В третьем раунде группового этапа Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" потерпел разгромное поражение от мадридского "Реала" на НСК "Олимпийский". Горняки пропустили в свои ворота 5 "сухих" мячей, не сумев ответить даже голом престижа. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет спортивный портал "Sport.ua".

Мадридский "Реал". Фото из открытых источников

Перед матчем у украинских болельщиков были большие надежды. "Шахтер" второй сезон подряд оказался вместе с "Реалом" в одной группе Лиги чемпионов. И в первом сезоне горняки сенсационно одолели "сливочных", как на выезде, так и дома. Была надежда, что 19 октября в Киеве "Шахтер" продолжит свою победную серию или хотя бы сыграет вничью, но надежды не оправдались. Первым сигналом к тому, что положительного результата в игре ждать не стоит стала статистика ударов в сторону ворот в первом тайме. "Шахтер" нанес аж 1 один удар. В то время, как испанцы нанесли 12 ударов.

В итоге, на 38-й минуте "Реал" повел в счете. Мяч в собственные ворота срезал защитник Сергей Кривцов. Во втором тайме "Шахтер" и вовсе "посыпался". На 51-й минуте Винисиус забил второй мяч. На 56-й минуте Винисиус оформил дубль и сделал счет на табло уже 3:0. На 65-й минуте "Королевский клуб" в четвёртый раз поразил ворота нашего голкипера. Винисиус отдал передачу на Родриго и тот отправил мяч в ворота украинцев. Жирную точку в матче поставил французский форвард "Реала" Бензема. Он в добавленное время отправил пятый мяч в ворота "Шахтера".

В итоге после третьего тура лидерами группы D, где выступает "Шахтер", есть "Шериф" и "Реал" (по 6 очков), на третьей позиции расположился "Интер" (4 балла). "Шахтер" же оказался на самом дне турнирной таблицы, не забив пока что ни одного гола (1 пункт).

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