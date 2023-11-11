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"Реал" против "Валенсии", Лунин против Яремчука: где смотреть матч Ла Лиги

В основе "Реала" должен появиться Лунин, Яремчук, скорее всего, останется в запасе

сегодня, 12:50
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" сыграет матч 13 тура испанской Примеры против "Валенсии". У обеих команд в составе есть украинцы, имеющие хорошие шансы появиться на поле. Где и сколько времени смотреть матч читайте в материале "Комментариев".

"Реал" против "Валенсии", Лунин против Яремчука: где смотреть матч Ла Лиги

Лунин отбил пенальти. Фото прес-служба ФК "Реал Мадрид"

Где смотреть матч "Реал Мадрид" – "Валенсия"  

Игру "Реал Мадрид" — "Валенсия" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча запланировано на 22:00.


Форма команд

Мадридский "Реал" не проигрывает последние девять матчей во всех турнирах (7 побед и 2 ничьи за этот период) и имеет лишь одно поражение в этом сезоне от "Атлетико". В последнем матче в Ла Лиге, несмотря на огромное преимущество и количество созданных моментов, "сливочные" сыграли в нулевую ничью с "Райо Вальекано" и потеряли лидерство в чемпионате. А в последнем матче в Лиге чемпионов посреди этой недели "королевский клуб" уверенно обыграл "Брагу" 3:0 и гарантировал себе выход в плей-офф. Важную роль в той победе сыграл Андрей Лунин, который в начале матча отразил пенальти и совершил еще один замечательный сейв в конце игры. Из-за травмы Кепы и уверенной игры украинец сегодня должен выйти в основе.


"Валенсия" также в неплохой форме и не знает горечи поражений в 5 последних матчах во всех турнирах (3 победы и 2 ничьих). В последнем матче "летучие мыши" с минимальным счетом обыграли аутсайдера Ла Лиги "Гранаду". Роман Яремчук пока не может забить свой дебютный гол в Ла Лиге и выходит в основном на замену. Поэтому можно ожидать появления Яремчука во втором тайме.

Напомним, что сегодня лидер испанской Ла Лиги "Жирона" будет играть в гостях против крепкого середняка "Райо Вальекано". Где и о которой смотреть матч команды Цыганкова и Довбика читайте в материале "Комментариев".



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Источник: https://comments.ua/ua
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