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"Реал" против "Райо", Малиновский и Яремчук: самые интересные матчи игрового дня

В случае победы "Реал Мадрид" догонит "Жирону" Цыганкова и Довбика

сегодня, 12:36
Автор:
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Куров Артем
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В программе сегодняшнего игрового дня в европейском футболе не столь много матчей, как вчера. Однако и сегодня есть интересные противостояния, особенно в испанской Примере и итальянские Серии А, сообщают "Комментарии".

"Реал" против "Райо", Малиновский и Яремчук: самые интересные матчи игрового дня

Беллингем празднует гол. Фото прес-служба Реал Мадрид

"Реал Мадрид" — "Райо Вальекано"

Сегодня на Бернабеу "королевский клуб" будет принимать "Райо". Мадридцам очень нужна победа, чтобы снова сравняться по очкам с "Жироной", которая свой матч вчера выиграла. "Реал" в прошлом матче одержал волевую победу в Эль Класико над "Барселоной". Что касается Райо, то команда находится на 8 позиций в чемпионате и не проигрывает уже восемь матчей подряд в Примере. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.


"Фиорентина" — "Ювентус"

В итальянской Серии А "Фиорентина" дома сыграет с "Ювентусом". "Зебры" победили в трех матчах подряд, идут на второй позиции и продолжают погоню за "Интером". В случае победы "старая синьора" сократит отставание от лидера до двух очков. "Фиалки" проиграли два последних матча, поэтому перед своими трибунами они точно захотят реабилитироваться. Команда находится на 7-м месте в Серии А. Начало матча в 21:45.

Матчи украинцев

Также в Серии А "Дженоа" Малиновского поедет в гости в "Кальяри", который сейчас находится в зоне вылета. Украинец в последних двух матчах оформил 2 результативных передачи. Игра начнется в 16.00.

А в Испании "Валенсия" за которую выступает Роман Яремчук будет принимать дома аутсайдера Примеры "Гранада". Из-за травмы Уго Дуро у украинца есть шансы появиться в стартовом составе. Начало матча в 17:15.

Читайте также, что Криштиану Роналду продолжает зажигать в Саудовской Аравии в 38 лет. Сегодня его "Аль-Наср" встречался с клубом "Аль-Халидж" и выиграл 2:0, а португалец принял непосредственное участие в победе своей команды, сообщают "Комментарии".



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Источник: https://comments.ua/ua
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