Реал планирует подписать двух самых дорогих игроков мира

Мадридский "Реал", давно пытающийся подписать форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе может это сделать летом. Также "сливочных" интересует трансфер Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити". Об этом сообщает портал 90min со ссылкой на El Chiringuito.



Мбаппе и Холанд перед матчем. Фото с открытых источников

Трансферная сага перехода Килиана Мбаппе в мадридский Реал уже длится не один год. "Королевский клуб", похоже, не собирается платить "ПСЖ" деньги за нападающего, а хочет дождаться пока летом он сможет перейти свободным агентом. Также, несмотря на этот супертрансфер, "сливочные" не собираются на этом останавливаться. "Реал" также давно интересуется форвардом "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом. По разным слухам летом следующего года в контракте норвежца с "горожанами" вступает в силу пункт выкупа за установленную сумму. Этим и может пользоваться клуб из Мадрида.



Килиан Мбаппе в этом сезоне сыграл 12 матчей за "ПСЖ". В девяти матчах Лиги 1 форвард забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу. Сейчас он лучший бомбардир чемпионата. В Лиге чемпионов проведя 3 матча француз отличился дважды.



Эрлинг Холанд является лучшим бомбардиром Английской Премьер-лиги. У него 11 голов и два ассиста в 10 матчах. Также в трех матчах Лиги чемпионов он забил дважды и отдал одну голевую передачу.



Холанд и Мбаппе также являются двумя самыми дорогими игроками мира. Их трансферная стоимость составляет по 180 миллионов евро по данным Transfermarkt.



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