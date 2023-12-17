logo

BTC/USD

41791.55

ETH/USD

2205.70

LTC/USD

72.27

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол "Реал" Мадрид против "Вильярреала": где смотреть матч с участием Лунина
commentss НОВОСТИ Все новости

"Реал" Мадрид против "Вильярреала": где смотреть матч с участием Лунина

Хорошие шансы появиться в стартовом составе "Реала" у Андрея Лунина.

сегодня, 15:46
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Сегодня состоится матч 17 тура Испанской Ла Лиги между мадридским "Реалом", за который выступает украинец Андрей Лунин и "Вильярреалом". Где смотреть это принципиальное противостояние, читайте в материале "Комментариев".

"Реал" Мадрид против "Вильярреала": где смотреть матч с участием Лунина

Беллингем и Алаба празднуют гол. Фото прес-служба Реал Мадрид

Где посмотреть матч

Матч 17 тура Ла Лиги "Реал" Мадрид — "Вильярреал" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.


Расписание всех матчей 17 тура Ла Лиги

15 декабря, пятница:

  • "Осасуна" 1:0 "Райо Вальекано" (22:00).

16 декабря, суббота:

  • "Сельта" 1:0 "Гранада" (15:00);

  • "Атлетик" Б 2:0 "Атлетико" Мадрид (17:15);

  • "Севилья" 0:3 "Хетафе" (19:30);

  • "Валенсия" 1:1 "Барселона" (22:00).

17 декабря, воскресенье:

  • "Альмерия" – "Мальорка" (15:00);

  • "Реал Сосьедад" – "Бетис" (17:15);

  • "Лас-Пальмас" – "Кадис" (19:30);

  • "Реал" Мадрид – "Вильярреал" (22:00).

18 декабря, понедельник:

  • "Жирона" – "Алавес" (22:00).

Больше спортивных новостей

Читайте также, что в испанской Ла Лиге скоро наступит экватор, в эти выходные пройдут матчи 17 тура из 38. Спортивная аналитическая компания Opta с помощью искусственного интеллекта спрогнозировала итоговую таблицу чемпионата Испании, передают "Комментарии".

Напомним, что сегодня мадридский "Реал" сыграет матч 17 тура испанской Ла Лиги против "Вильярреала". Кало Анчелотти ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, в частности о выборе основного голкипера на игру.

Также отметим, что сборная Украины по футзалу продолжает свои выступления в отборочном элитном раунде Чемпионата мира 2024 года. Сине-желтые разгромили команду Бельгии со счетом 8:2.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!