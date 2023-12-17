"Реал" Мадрид против "Вильярреала": где смотреть матч с участием Лунина

Сегодня состоится матч 17 тура Испанской Ла Лиги между мадридским "Реалом", за который выступает украинец Андрей Лунин и "Вильярреалом". Где смотреть это принципиальное противостояние, читайте в материале "Комментариев".



Беллингем и Алаба празднуют гол. Фото прес-служба Реал Мадрид

Где посмотреть матч

Матч 17 тура Ла Лиги "Реал" Мадрид — "Вильярреал" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 17 тура Ла Лиги

15 декабря, пятница:

"Осасуна" 1:0 "Райо Вальекано" (22:00).

16 декабря, суббота:

"Сельта" 1:0 "Гранада" (15:00);

"Атлетик" Б 2:0 "Атлетико" Мадрид (17:15);

"Севилья" 0:3 "Хетафе" (19:30);

"Валенсия" 1:1 "Барселона" (22:00).

17 декабря, воскресенье:

"Альмерия" – "Мальорка" (15:00);

"Реал Сосьедад" – "Бетис" (17:15);

"Лас-Пальмас" – "Кадис" (19:30);

"Реал" Мадрид – "Вильярреал" (22:00).

18 декабря, понедельник:

"Жирона" – "Алавес" (22:00).

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Напомним, что сегодня мадридский "Реал" сыграет матч 17 тура испанской Ла Лиги против "Вильярреала". Кало Анчелотти ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, в частности о выборе основного голкипера на игру.

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