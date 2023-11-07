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"Реал Мадрид" продлил контракт до 2029 года с молодым полузащитником команды (фото)

Эдуардо Камавинга присоединился к "Реалу" в 2021 году

сегодня, 16:58
Автор:
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Куров Артем
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"Реал Мадрид" и их молодой талант Эдуардо Камавинга достигли соглашения по продлению контракта. Игрок останется в составе клуба как минимум до 30 июня 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Реал Мадрид", передают "Комментарии".

"Реал Мадрид" продлил контракт до 2029 года с молодым полузащитником команды (фото)

Камавинга продлил контракт. Фото прес-служба "Реала"

Камавинга присоединился к "Реалу" в 2021 году, когда ему было всего 18 лет, и за это время он стал важным игроком для команды. В первые два сезона в Мадриде он помог своему клубу выиграть 6 трофеев: 1 Ла Лигу, 1 Клубный чемпионат мира, 1 Суперкубок Европы, 1 Кубок Испании и 1 Суперкубок Испании.


В свои 20 лет он уже имеет большой опыт, проведя 114 матчей в футболке "Реала". Он также был признан одним из лучших молодых игроков мира, будучи в списке претендентов на Golden Boy в 2021 и 2022 годах, а также на Kopa Trophy в 2022 и 2023 годах.

”Реал Мадрид” продлил контракт до 2029 года с молодым полузащитником команды (фото) - фото 2
”Реал Мадрид” продлил контракт до 2029 года с молодым полузащитником команды (фото) - фото 3
”Реал Мадрид” продлил контракт до 2029 года с молодым полузащитником команды (фото) - фото 4
”Реал Мадрид” продлил контракт до 2029 года с молодым полузащитником команды (фото) - фото 5
”Реал Мадрид” продлил контракт до 2029 года с молодым полузащитником команды (фото) - фото 6
”Реал Мадрид” продлил контракт до 2029 года с молодым полузащитником команды (фото) - фото 7

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Источник: https://www.realmadrid.com/en/news/2023/11/07/official-announcement-camavinga-extends-contract-until-2029
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