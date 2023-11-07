"Реал Мадрид" продлил контракт до 2029 года с молодым полузащитником команды (фото)

"Реал Мадрид" и их молодой талант Эдуардо Камавинга достигли соглашения по продлению контракта. Игрок останется в составе клуба как минимум до 30 июня 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Реал Мадрид", передают "Комментарии".



Камавинга продлил контракт. Фото прес-служба "Реала"

Камавинга присоединился к "Реалу" в 2021 году, когда ему было всего 18 лет, и за это время он стал важным игроком для команды. В первые два сезона в Мадриде он помог своему клубу выиграть 6 трофеев: 1 Ла Лигу, 1 Клубный чемпионат мира, 1 Суперкубок Европы, 1 Кубок Испании и 1 Суперкубок Испании.



В свои 20 лет он уже имеет большой опыт, проведя 114 матчей в футболке "Реала". Он также был признан одним из лучших молодых игроков мира, будучи в списке претендентов на Golden Boy в 2021 и 2022 годах, а также на Kopa Trophy в 2022 и 2023 годах.

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