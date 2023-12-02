"Реал Мадрид" - "Гранада": где и когда смотреть матч с участием Лунина

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Куров Артем
Сегодня в 15 туре испанской Ла Лиги мадридский "Реал" будет принимать одного из аутсайдеров чемпионата "Гранада". Хорошие шансы сыграть в этом матче у Андрея Лунина. Где смотреть игру читайте в материале "Комментариев".
Реал Мадрид перед матчем. Фото прес-служба клуба
Игру "Реал Мадрид" — "Гранада" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча запланировано на 19:30.
1 декабря, пятница
"Лас-Пальмас" 2:0 "Хетафе"
2 декабря, суббота
"Жирона" 15:00 "Валенсия"
"Атлетик" 17:15 "Райо Вальекано"
"Реал Мадрид" 19:30 "Гранада"
"Осасуна" 22:00 "Реал Сосьедад"
3 декабря, воскресенье
"Мальорка" 15:00 "Алавес"
"Альмерия" 17:15 "Бетис"
"Севилья" 19:30 "Вильяреал"
"Барселона" 22:00 "Атлетико"
04 декабря, понедельник
"Сельта" 22:00 "Кадис"
Портал Whoscored опубликовал сборную месяца в АПЛ, ссылаясь на собственные средние оценки игроков. В этой команде нашлось место и Александру Зинченко, передают "Комментарии".
Также отметим, что в ноябре сборная Украины по футболу сыграла два поединка. Поединок с "Лехией" был общительным и проходил за закрытыми дверями. А в решающем матче с Италией сборной Украины чуть-чуть не хватило, чтобы победить. Какую позицию в рейтинге ФИФА Национальная сборная занимает после ничьей с итальянцами, читайте в материале "Комментариев".
Напомним, что сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав к пути B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Портал Transfermarkt приводит список самых дорогих игроков стыковых матчей.
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