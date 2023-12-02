"Реал Мадрид" - "Гранада": где и когда смотреть матч с участием Лунина

Сегодня в 15 туре испанской Ла Лиги мадридский "Реал" будет принимать одного из аутсайдеров чемпионата "Гранада". Хорошие шансы сыграть в этом матче у Андрея Лунина. Где смотреть игру читайте в материале "Комментариев".



Реал Мадрид перед матчем. Фото прес-служба клуба

Где будут транслировать матч

Игру "Реал Мадрид" — "Гранада" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча запланировано на 19:30.

Все матчи 15 тура Ла Лиги

1 декабря, пятница

"Лас-Пальмас" 2:0 "Хетафе"

2 декабря, суббота

"Жирона" 15:00 "Валенсия"

"Атлетик" 17:15 "Райо Вальекано"

"Реал Мадрид" 19:30 "Гранада"

"Осасуна" 22:00 "Реал Сосьедад"

3 декабря, воскресенье

"Мальорка" 15:00 "Алавес"

"Альмерия" 17:15 "Бетис"

"Севилья" 19:30 "Вильяреал"

"Барселона" 22:00 "Атлетико"

04 декабря, понедельник

"Сельта" 22:00 "Кадис"

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