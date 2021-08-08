logo
Русский Українська

BTC/USD

44321.36

ETH/USD

3057.22

LTC/USD

151.94

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Расплакавшийся Месси подтвердил, что покидает «Барселону» и ведет переговоры с ПСЖ
commentss НОВОСТИ Все новости

Расплакавшийся Месси подтвердил, что покидает «Барселону» и ведет переговоры с ПСЖ

"Барселона" и гениальный футболист попрощались друг с другом

сегодня, 15:52
Автор:

Кравцев Сергей

Легендарный Лионель Месси сегодня во время пресс-конференции по случаю своего ухода из "Барселоны" не сумел овладеть эмоциями и расплакался, подойдя к микрофону перед обращением к болельщикам. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает спортивный сайт Sport.ua.

Расплакавшийся Месси подтвердил, что покидает «Барселону» и ведет переговоры с ПСЖ

Лионель Месси. Фото: Reuters

Больше месяца функционеры и болельщики клуба думали, где найти деньги, чтобы продлить контакт 34-летнего аргентинца, который отдал "сине-гранатовым" 21 год своей карьеры. Но сумма в 200 млн евро оказалась неподъёмной даже для такого именитого и финансово стойкого клуба, как "Барселона", поэтому пришел момент прощальной пресс-конференции.

Собравшись с духом, аргентинец все же подошел к микрофону, заявив: "Я сделал все возможное, чтобы остаться, это было то, чего я хотел. Я чувствовал признание и любовь. Надеюсь, смогу вернуться когда-нибудь и стать частью этого клуба. Это мой дом".

При этом Месси дал понять, что, несмотря на горечь от расставания с любимым клубом, он не теряет времени и уже ведет переговоры с парижским ПСЖ, который, видимо, без проблем утолит любые финансовые "аппетиты" футбольной звезды.

По словам Месси, с контрактом с ПСЖ вопрос еще не решен, он находится на стадии переговоров. Лионель Месси признался, что с клубом он нашел компромисс и был уверен, что останется в "Барселоне", но, когда узнал о правилах Чемпионата Испании, то понял, что все же придется уходить.

Читайте также на портале "Комментарии", что аргентинский гений футбола может оказаться снова в одной команде с Неймаром.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sport.ua/news/549105-video-messi-zaplakal-vo-vremya-proshchalnoy-press-konferentsii
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ