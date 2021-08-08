Расплакавшийся Месси подтвердил, что покидает «Барселону» и ведет переговоры с ПСЖ

Легендарный Лионель Месси сегодня во время пресс-конференции по случаю своего ухода из "Барселоны" не сумел овладеть эмоциями и расплакался, подойдя к микрофону перед обращением к болельщикам. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает спортивный сайт Sport.ua.

Лионель Месси. Фото: Reuters

Больше месяца функционеры и болельщики клуба думали, где найти деньги, чтобы продлить контакт 34-летнего аргентинца, который отдал "сине-гранатовым" 21 год своей карьеры. Но сумма в 200 млн евро оказалась неподъёмной даже для такого именитого и финансово стойкого клуба, как "Барселона", поэтому пришел момент прощальной пресс-конференции.

Собравшись с духом, аргентинец все же подошел к микрофону, заявив: "Я сделал все возможное, чтобы остаться, это было то, чего я хотел. Я чувствовал признание и любовь. Надеюсь, смогу вернуться когда-нибудь и стать частью этого клуба. Это мой дом".

При этом Месси дал понять, что, несмотря на горечь от расставания с любимым клубом, он не теряет времени и уже ведет переговоры с парижским ПСЖ, который, видимо, без проблем утолит любые финансовые "аппетиты" футбольной звезды.

По словам Месси, с контрактом с ПСЖ вопрос еще не решен, он находится на стадии переговоров. Лионель Месси признался, что с клубом он нашел компромисс и был уверен, что останется в "Барселоне", но, когда узнал о правилах Чемпионата Испании, то понял, что все же придется уходить.

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