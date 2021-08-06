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Главная Новости Спорт футбол Названа пятерка ТОП-клубов, которые вступят в борьбу за Месси
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Названа пятерка ТОП-клубов, которые вступят в борьбу за Месси

Аргентинский гений футбола может оказаться снова в одной команде с Неймаром

сегодня, 10:32
Автор:

Кравцев Сергей

Несменный капитан и лидер "Барселоны" Лионель Месси покидает клуб. Нового контракта с "сине-гранатовыми" не будет. Об этом информирует портал "Комментарии", ссылаясь на Sport.ua.

Названа пятерка ТОП-клубов, которые вступят в борьбу за Месси

Лионель Месси. Фото: Футбол 24

Из заявления клуба следует, что стороны не сумели найти компромисс в финансовом вопросе. Те правила, которые прописаны в регламенте чемпионата Испании, не дали игроку и клубу достигнуть соглашения, которое бы позволило Месси и дальше выступать за "Барселону".

Месси навсегда останется в клубной истории "Барселоны", ведь тот вклад, который аргентинец сделал для клуба, просто неоценим. Звездный форвард провел за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 ассистов, чем может похвастаться далеко не каждый футболист.

В общем зачете Месси — 10 триумфов в Ла Лиге, 7 — в Кубке Испании и 8 — в Суперкубке Испании. Также, выступая за "сине-гранатовых", Месси четыре раза поднимал над головой самый престижный кубок Европы – Лиги чемпионов. Ему трижды удалось стать победителем Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Несмотря на то, что 24 июня Лионелю Месси исполнилось уже 34 года, он не собирается вешать бутсы на гвоздь. Спортивные букмекеры уже назвали главных претендентов на аргентинца. Фаворитом в борьбе за "звезду" является французский ПСЖ, у которого давно нет финансовых проблем и он охотно покупает в свою команду звезд мирового футбола. Также в борьбу за Месси могут вступить "Манчестер Юнайтед", "Ньюэллз Олд Бойз", "Интер", "Ювентус", "Челси" и "Ливерпуль".

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Источник: https://sport.ua/news/548706-ofitsialno-novogo-kontrakta-ne-budet-messi-pokidaet-barselonu
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