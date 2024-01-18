logo

BTC/USD

42372.42

ETH/USD

2504.92

LTC/USD

68.25

USD/UAH

38.40

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Пройдет ли "Барселона" в 1/4 Кубка Испании: где смотреть матч команды Хави
commentss НОВОСТИ Все новости

Пройдет ли "Барселона" в 1/4 Кубка Испании: где смотреть матч команды Хави

В последнем матче "Барселона" разгромно проиграла "Реалу" в Эль Класико

сегодня, 14:45
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Сегодня состоятся завершающие два матча 1/8 финала Кубка Испании. В одном из них "Унионистас" будет принимать на своем поле "Барселону". Где смотреть этот матч, читайте в материале "Комментариев".

Пройдет ли "Барселона" в 1/4 Кубка Испании: где смотреть матч команды Хави

Футболисты Барселоны на тренировке. Фото прес-служба клуба

Где посмотреть матч

Игру "Унионистас" — "Барселона" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 20:30 по киевскому времени.

Расписание и результаты 1/8 финала Кубка Испании:

  • "Унионистас" — "Барселона"

  • "Тенерифе" — "Мальорка" 0:1

  • "Хетафе" — "Севилья" 1:3

  • "Осасуна" — "Реал Сосьедад" 0:2

  • "Валенсия" – "Сельта" 1:3

  • "Атлетик" — "Алавес" 2:0

  • "Атлетико" Мадрид — "Реал" Мадрид

  • "Жирона" — "Райо Вальекано" 3:1

Больше спортивных новостей

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

Читайте также, что украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) узнала имя своей соперницы в третьем круге Australian Open. На этом этапе Костюк сыграет против россиянки Элины Аванесян (№74 WTA).




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sport.comments.ua/ua/news/other-sports/ukrainska-tenisistka-zustrinetsya-z-rosiyankoyu-v-tretomu-koli-australian-open-724086.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости