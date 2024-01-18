Пройдет ли "Барселона" в 1/4 Кубка Испании: где смотреть матч команды Хави

Сегодня состоятся завершающие два матча 1/8 финала Кубка Испании. В одном из них "Унионистас" будет принимать на своем поле "Барселону". Где смотреть этот матч, читайте в материале "Комментариев".



Футболисты Барселоны на тренировке. Фото прес-служба клуба

Где посмотреть матч

Игру "Унионистас" — "Барселона" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 20:30 по киевскому времени.

Расписание и результаты 1/8 финала Кубка Испании:

"Унионистас" — "Барселона"

"Тенерифе" — "Мальорка" 0:1

"Хетафе" — "Севилья" 1:3

"Осасуна" — "Реал Сосьедад" 0:2

"Валенсия" – "Сельта" 1:3

"Атлетик" — "Алавес" 2:0

"Атлетико" Мадрид — "Реал" Мадрид

"Жирона" — "Райо Вальекано" 3:1

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