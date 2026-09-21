Прогноз на матч Венгрия – Украина: ИИ назвал точный счет матча

Сборная Украины стартует в новом сезоне Лиги наций матчем против Венгрии. В преддверии встречи "Комментарии" обратились к двум моделям искусственного интеллекта ChatGPT и Gemini с просьбой оценить ход игры и дать прогноз на матч.

Сборная Украины. Фото: УАФ

Поединок Венгрия – Украина состоится в пятницу 25 сентября на "Пушкаше Арене" в Будапеште. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени. Это будет первый официальный матч украинской сборной под руководством Андреа Мальдеры. Итальянский специалист возглавил команду в мае 2026 года, заменив Сергея Реброва.

Украина будет выступать в Дивизионе B Лиги наций. В группу 2 также попали Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Команды проведут по два матча между собой – дома и на выезде.

Прогноз на матч Венгрия — Украина от ChatGPT

Венгрия будет иметь преимущество домашнего поля, а ее последние результаты свидетельствуют о неплохой атакующей форме. В то же время у сборной Украины под руководством Андреа Мальдеры достаточно кадрового потенциала, чтобы создать хозяевам проблемы. Ожидаю осторожное начало и борьбу за центр поля, после перерыва игра может стать более открытой. У Украинцев, вероятно, будут моменты благодаря быстрым атакам, но домашний фактор поможет Венгрии ответить. Мой прогноз – ничья 1:1.

Прогноз на матч Венгрия – Украина от Gemini

Матч обещает быть вязким и прагматичным. Венгры традиционно мощно выступают на своем поле и будут пытаться навязать силовой футбол. Однако у украинской сборной высший индивидуальный класс в линии атаки и способен эффективно воспользоваться контратаками. Наиболее вероятным сценарием является равная игра с обменом голами, где решающую роль сыграет реализация моментов. Точный счёт: 1:2 в пользу Украины.

Таким образом, обе модели ИИ ожидают результативный матч и, по меньшей мере, один гол сборной Украины. Однако ChatGPT прогнозирует ничью в матче, тогда как Gemini предпочитает "сине-желтые".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект спрогнозировал результат матча Испания – Аргентина в финале Чемпионата мира по футболу 2026 года.