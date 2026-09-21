Прогноз на матч Угорщина - Україна: ШІ назвав точний рахунок матчу

Збірна України стартує у новому сезоні Ліги націй матчем проти Угорщини. Напередодні зустрічі "Коментарі" звернулися до двох моделей штучного інтелекту ChatGPT та Gemini з проханням оцінити перебіг гри та дати прогноз на матч.

Збірна України. Фото: УАФ

Поєдинок Угорщина – Україна відбудеться у п'ятницю 25 вересня на "Пушкаш Арені" в Будапешті. Початок зустрічі запланований на 21:45 за київським часом. Це буде перший офіційний матч української збірної під керівництвом Андреа Мальдери. Італійський фахівець очолив команду у травні 2026 року, замінивши Сергія Реброва.

Україна виступатиме у Дивізіоні B Ліги націй. До групи 2 також потрапили Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Команди проведуть по два матчі між собою — вдома та на виїзді.

Прогноз на матч Угорщина — Україна від ChatGPT

Угорщина матиме перевагу домашнього поля, а її останні результати свідчать про непогану атакувальну форму. Водночас збірна України під керівництвом Андреа Мальдери має достатньо кадрового потенціалу, щоб створити господарям проблеми. Очікую обережний початок і боротьбу за центр поля, після перерви гра може стати відкритішою. Українці, ймовірно, матимуть моменти завдяки швидким атакам, але домашній фактор допоможе Угорщині відповісти. Мій прогноз — нічия 1:1

Прогноз на матч Угорщина — Україна від Gemini

Матч обіцяє бути в'язким та прагматичним. Угорці традиційно потужно виступають на власному полі та намагатимуться нав'язати силовий футбол. Проте українська збірна має вищий індивідуальний клас у лінії атаки та здатна ефективно скористатися контратаками. Найбільш імовірним сценарієм є рівна гра з обміном голами, де вирішальну роль зіграє реалізація моментів. Точний рахунок: 1:2 на користь України.

Таким чином, обидві моделі ШІ очікують результативний матч і щонайменше один гол збірної України. Однак ChatGPT прогнозує нічию у матчі, тоді як Gemini віддає перевагу "синьо-жовтим".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що штучний інтелект спрогнозував результат матчу Іспанія — Аргентина у фіналі Чемпіонату світу з футболу 2026 року.