Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Ливерпуль": кто победит в битве Клоппа и Гвардиолы

В эти выходные состоится 13 тур Английской Премьер-лиги. В центральном матче "Манчестер Сити" будет принимать на "Этихад" "Ливерпуль". Какие шансы на победу у команд по мнению букмекеров посмотрели "Комментарии".



Холанд празднует гол. Фото с открытых источников

Кто победит в матче

По мнению букмекеров, подопечные Пепа Гвардиолы фавориты в этом матче, на их победу можно поставить с коэффициентом 1,78. В победу "Ливерпуля" верят гораздо меньше и дают коэффициент 4,60. Возможную ничью оценивают в 4,40. Самые высокие шансы забить в этом противостоянии обычно дают Эрлингу Холланду 1,55. Что касается "красных", то здесь больше всего верят в бомбардирский талант Мо Салаха, коэффициент 2,80.



Перед матчем

Матч между двумя лидерами английской Премьер-лиги состоится завтра на "Этихад Стедиум" в Манчестере. "Сити" после неудачного отрезка снова набрал хороший ход и считается главным претендентом на титул этого сезона. В последних шести матчах во всех турнирах подопечные Пепа Гвардиолы сумели одержать 5 побед и однажды сыграли вничью. Ничья произошла как раз в последнем матче, когда "горожане" устроили голевую перестрелку с лондонским "Челси" 4:4. Сейчас "Сити" лидер АПЛ и имеет в своем активе 28 очков в 12 матчах.



Ливерпуль, который в этом году играет в Лиге Европы, сделал приоритетом победу в чемпионате. Пока команде Юргена Клоппа это неплохо удается. Сейчас красные идут вторыми в АПЛ и отстают от Сити на один балл. "Ливерпуль" в последних пяти матчах чемпионата не потерпел ни одного поражения (3 победы и 2 ничьих), а в последнем матче была одержана уверенная победа над "Брентфордом".



Напомним, что в 13 туре французской Лиги 1 лидер чемпионата "ПСЖ" принимал "Монако", которое находилось на третьей позиции. Матч показался очень богатым на голы. Обзор матча и интересные моменты смотрите в материале "Комментариев".

