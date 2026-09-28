Прогноз на матч Грузия – Украина: ИИ назвал точный счет матча

Сборная Украины 28 сентября проведет второй матч по новому розыгрышу Лиги наций. Соперником команды Андреа Мальдеры станет Грузия, а поединок состоится в Тбилиси. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени. Украина и Грузия выступают в группе B2 вместе с Венгрией и Северной Ирландией. Для украинской команды это будет второй поединок турнира после стартовой встречи с Венгрией.

Прогноз на матч Грузия – Украина. Фото: УАФ

Перед матчем портал "Комментарии" попросил две популярные модели искусственного интеллекта ChatGPT и Gemini спрогнозировать точный счет встречи.

Грузия – Украина: прогноз на матч ChatGPT

Матч ожидается достаточно ровным и осторожным. У Грузии будет преимущество домашнего поля, но Украина способна создать проблемы благодаря быстрым атакам и индивидуальному мастерству. Ожидаю напряженную игру с небольшим количеством голов.

Прогноз ChatGPT: Грузия — Украина 1:1.

Грузия – Украина: прогноз на матч Gemini

В матче 2-го тура группы B2 Лиги наций 2026/27 Грузия-Украина ожидается напряженная и бескомпромиссная борьба. Грузины традиционно мощно действуют при поддержке родных трибун и ставка на скорые контратаки позволит им отличиться. Однако более сильный подбор исполнителей в средней линии Украины и более высокая эффективность реализации моментов позволят сине-желтым одержать волевую победу.

Прогноз Gemini: 1:2 в пользу Украины.

Что прогнозирует искусственный интеллект на матч Грузия – Украина

Таким образом, обе модели ожидают результативного гола Грузии, но по-разному оценивают шансы Украины. ChatGPT прогнозирует ничью 1:1, тогда как Gemini предпочитает Украину в матче со счетом 2:1. Кроме того, общим в прогнозах ИИ является ожидание напряженного матча с небольшим количеством голов, хотя забить голами от обеих команд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект спрогнозировал результат матча Венгрия – Украина в Лиге наций.