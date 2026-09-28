Прогноз на матч Грузія - Україна: ШІ назвав точний рахунок матчу

Збірна України 28 вересня проведе другий матч у новому розіграші Ліги націй. Суперником команди Андреа Мальдери стане Грузія, а поєдинок відбудеться у Тбілісі. Початок зустрічі запланований на 19:00 за київським часом. Україна та Грузія виступають у групі B2 разом з Угорщиною та Північною Ірландією. Для української команди це буде другий поєдинок турніру після стартової зустрічі з Угорщиною.

Прогноз на матч Грузія - Україна. Фото: УАФ

Перед матчем портал "Коментарі" попросив дві популярні моделі штучного інтелекту ChatGPT та Gemini спрогнозувати точний рахунок зустрічі.

Грузія — Україна: прогноз на матч ChatGPT

Матч очікується доволі рівним і обережним. Грузія матиме перевагу домашнього поля, але Україна здатна створити проблеми завдяки швидким атакам та індивідуальній майстерності. Очікую напружену гру з невеликою кількістю голів.

Прогноз ChatGPT: Грузія — Україна 1:1.

Грузія — Україна: прогноз на матч Gemini

У матчі 2-го туру групи B2 Ліги націй 2026/27 Грузія — Україна очікується напружена та безкомпромісна боротьба. Грузини традиційно потужно діють за підтримки рідних трибун і ставка на швидкі контратаки дозволить їм відзначитися. Проте сильніший підбір виконавців у середній лінії України та вища ефективність реалізації моментів дозволять синьо-жовтим здобути вольову перемогу.

Прогноз Gemini: 1:2 на користь України.

Що прогнозує штучний інтелект на матч Грузія — Україна

Таким чином, обидві моделі очікують результативний гол Грузії, але по-різному оцінюють шанси України. ChatGPT прогнозує нічию 1:1, тоді як Gemini віддає перевагу Україні у матчі з рахунком 2:1. Крім того, спільним у прогнозах ШІ є очікування напруженого матчу з невеликою кількістю голів, хоча з забити голами від обох команд.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що штучний інтелект спрогнозував результат матчу Угорщина – Україна у Лізі націй.