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Президент УЕФА снова против Украины на Евро-2024: что сказал Чеферин

Сборная Украины сыграет в полуфинале стыковых матчей с Боснией и Герцеговиной

сегодня, 16:20
Автор:
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Куров Артем
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Сборная Украины не смогла напрямую пробиться на Евро сыграв 0:0 с Италией. Из-за скандала с не назначенным пенальти и провокационными заявлениями Чеферина, многие думают, что нас просто не хотят пускать на этот турнир. Сейчас же президент УЕФА поделился мнениями по выходу соперника Украины на Евро, сообщает "ВЗБІРНА" со ссылкой на Sarajevo Times.

Президент УЕФА снова против Украины на Евро-2024: что сказал Чеферин

Чеферин во время выступления. Фото с открытых источников


Я рад, что три сборных региона близки к отбору на чемпионат Европы: Сербии, Хорватии и Словении. Я бы хотел, чтобы Босния и Герцеговина и Северная Македония также прошли квалификацию, но у них нет шансов. У Боснии и Герцеговины есть плейоф, но как они сыграют... Конечно, я хотел бы, чтобы как можно больше команд региона вышли на чемпионат Европы, – сказал президент УЕФА.

Также свой комментарий по поводу жеребьевки стыковых матчей отбора на Евро-2024 дал главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич.

Украина отличается среди всех четырех команд в плей-офф своим качеством и тем, как она играет. Я лично встречался на поле со многими украинскими футболистами, потому знаю, о чем говорю. Наше преимущество в том, что мы будем принимать соперника дома, но увидим, как сложится эта встреча.

Подобные матчи всегда сложны. Фаворита в этой паре не будет, потому что в одной игре может произойти что угодно. Мы надеемся, что к марту все игроки будут здоровы. Я тоже желаю этого и украинской команде, – сказал Милошевич.

Читайте также, что сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав к пути B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Сам наставник прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024.



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Источник: https://t.me/vzbirna/7250
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