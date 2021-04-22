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Главная Новости Спорт футбол Президент Суперлиги назвал главного виновника в развале проекта
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Президент Суперлиги назвал главного виновника в развале проекта

Однако Флорентино Перес не уточнил, кто именно

сегодня, 13:40
Автор:

Богдан Кравец

Глава Суперлиги и президент мадридского "Реала" Флорентино Перес назвал главного виновника в развале проекта. Об этом рассказал в эфире радиостанции Cadena Ser.

Президент Суперлиги назвал главного виновника в развале проекта

Флорентино Перес. Фото из открытых источников

По словам Переса, один из шести английских клубов не проявлял интереса к турниру, из-за чего другие команды также оказались "заражены" недоверием к Европейской Суперлиге. Он добавил, что владельцы "Манчестера" начали вести агитационную кампанию, заявив, что клубы-основатели так и не будут вознаграждены из-за давления Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Однако о каком "Манчестере" речь — "Юнайтед" или "Сити" — он не уточнил.

Напомним, что о создании Европейской Суперлиги было объявлено 19 апреля. Организаторами стали 12 топ-клубов, в число которых вошли "Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетико", "Милан", "Ювентус", "Интер", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Челси", "Ливерпуль" и "Арсенал".

Также сообщалось, что в числе приглашенных были немецкие "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, а также французский "ПСЖ", однако они отказались от участия в скандальном проекте.

20 апреля все английские клубы объявили о выходе из турнира. К ним сразу же присоединились итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус", а также испанский "Атлетико". На данный момент только "Реал" и "Барселона" остаются участниками соревнования.

После этого клубы-основатели Суперлиги обсудили роспуск турнира, однако официального объявления не было.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что проект Суперлиги не будет реализован после выхода клубов АПЛ.



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Источник: https://lenta.ru/news/2021/04/22/peres/
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