Проект Суперлиги не будет реализован после выхода клубов АПЛ

Президент "Ювентуса", вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли во время своей пресс-конференции заявил, что проект Суперлиги не сможет быть реализован после выхода шести английских клубов. Об этом пишет Sky Sports.

Европейская Суперлига. Фото из открытых источников

"Говоря честно и откровенно, нет. Очевидно, что это не так", — ответил Аньелли на вопрос о том, может ли проект все еще быть реализован.

Тем не менее он до сих пор уверен, что это мог быть лучший турнир.

"Я по-прежнему убежден в красоте этого проекта, в той ценности, которую он мог бы принести футбольной системе. Этот турнир мог бы стать лучшим в мире, но нет. Турнир из шести команд – это невозможно", — добавил Аньелли.

Напомним, что раннее "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити" объявили о выходе из нового турнира и желании вернуться в Ассоциацию европейских клубов.

В УЕФА уже отреагировали на эту новость.

"Вчера я сказал, что умение признавать ошибки – это похвально. А эти клубы допустили большую ошибку. Сейчас важно вместе двигаться вперед и заново выстроить то единство, которое существовало в этом виде спорта ранее", – заявил президент организации Александер Чеферин.

Все владельцы английских клубов выступили с официальными заявлениями и попросили прощение у своих фанатов.

Также к английским командам присоединился испанский "Атлетико", который тоже покинул скандальный турнир.

Добавим, что всем участникам Европейской Суперлиги грозили санкции от УЕФА, вплоть до исключения из национальных чемпионатов.

Раннее портал "Комментарии" сообщал, что в Риге убили бывшего футболиста киевского "Динамо".







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