Проект Суперлиги не будет реализован после выхода клубов АПЛ

BTC/USD
55233.71
ETH/USD
2338.87
LTC/USD
261.61
USD/UAH
28.17
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Богдан Кравец
Президент "Ювентуса", вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли во время своей пресс-конференции заявил, что проект Суперлиги не сможет быть реализован после выхода шести английских клубов. Об этом пишет Sky Sports.
Европейская Суперлига. Фото из открытых источников
Тем не менее он до сих пор уверен, что это мог быть лучший турнир.
Напомним, что раннее "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити" объявили о выходе из нового турнира и желании вернуться в Ассоциацию европейских клубов.
В УЕФА уже отреагировали на эту новость.
Все владельцы английских клубов выступили с официальными заявлениями и попросили прощение у своих фанатов.
Также к английским командам присоединился испанский "Атлетико", который тоже покинул скандальный турнир.
Добавим, что всем участникам Европейской Суперлиги грозили санкции от УЕФА, вплоть до исключения из национальных чемпионатов.
Раннее портал "Комментарии" сообщал, что в Риге убили бывшего футболиста киевского "Динамо".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости