Россия 2,5 года воюет с Украиной, но до сих пор есть страны, готовые выражать поддержку стране-агрессорке, в частности на футбольном поле. С 22 февраля 2024 года сборная России провела 13 товарищеских матчей, и эта цифра увеличится. Еще две страны готовы присоединиться к списку позора — Вьетнам и Таиланд.



Вьетнам и Таиланд сразятся со сборной России. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения ФИФА отстранила сборную России от участия в официальных соревнованиях. Однако российская команда может играть в товарищеских матчах, учитываемых в рейтинге ФИФА.

В 2024 году сборная России сыграла лишь два товарищеских матча, в которых одержала убедительные победы – в марте россияне победили сербов, а в июне одолели Беларусь. Оба матча закончились со счетом 4:0. Казалось, что эта ситуация не изменится и мало кто захочет сыграть против представителей страны, незаконно вторгшейся в Украину. Но реальность оказалась другой.

Несмотря на то, что сборные Сербии и Беларуси подверглись сильной критике после матча с Россией, есть страны, которые хотят присоединиться к "списку позора". Сейчас в нем 12 стран, после начала полномасштабного вторжения игравших против России: Сербия, Беларусь, Куба, Кения, Камерун, Катар, Египет, Ирак, Иран, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан.

Теперь к этим странам присоединятся Вьетнам и Таиланд. Местные федерации уже объявили, что матчи пройдут на Национальном стадионе в Ханое – 5 сентября соперником сборной России будет Вьетнам, а через два дня – Таиланд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский блоггер планировал сорвать финал Лиги чемпионов.



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