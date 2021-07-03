Евро-2020: Италия вышла в полуфинал

В Мюнхене прошел четвертьфинальный матч Евро-2020 между сборными Бельгии и Италии. Поединок завершился победой "Скуадры Адзурры" с минимальным преимуществом.

Евро-2020 (фото из открытых источников)

До перерыва мяч четыре раз влетал в сетку, но один раз судьи гол "Скуадры адзурры" не засчитали. На 13-й минуте защитник Леонардо Бонуччи занес мяч в ворота, но словенец Славко Винчич с помощью VAR отменил взятие. Зато когда на 31-й минуте полузащитник Интера Николо Барелла развернулся в штрафной и пробил под штангу, Тибо Куртуа не смог выручить.

Бельгия сумела сократить разрыв в счете еще в первом тайме. Лукаку реализовал 11-метровый удар на первой добавленной минуте к основному времени.

Заключительный тайм обе команды провели на максимальной мощности с моментами у обоих ворот, но без забитых мячей. Ближе к концу матча гол-шедевр едва не забил Докю, но мяч просвистел над перекладиной.

На последний угловой у ворот Италии пошел голкипер Тибо Куртуа, но это не помогло Бельгии уйти от поражения.

Как мы сообщали ранее, сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро 2020. В 1/4 финала со Швейцарией основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее были испанцы — 3:1.

Напомним, полузащитник национальной украинской сборной Руслан Малиновский прокомментировал грядущую встречу с британскими футболистами в 1/4 чемпионата Европы по футболу. Игрок отметил, что сборной не стоит бояться соперников на поле: "Англия — очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании, у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата".

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