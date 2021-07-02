Евро-2020: Испания стала первым полуфиналистом

Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро 2020. В 1/4 финала со Швейцарией основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее были испанцы — 3:1.

Евро-2020 (фото из открытых источников)

Команды взяли с места в карьер, и уже на 8-й минуте мяч влетел в ворота Яна Зоммера. После удара Жорди Альбы неудачно ногу подставил Денис Закария и оформил 10-й автогол на нынешнем ЧЕ. Это больше, чем за все предыдущие 15 континентальных турниров в сумме.

Начало второго тайма было за Швейцарией. Имел шанс реабилитироваться Закария, но после удара головой мяч пролетел рядом со штангой. Ляпорт и Пау Торрес умудрились после рикошетов подарить мяч Ремо Фройлеру. Тот выложил его в центр штрафной на Джердана Шакири, и хавбек Ливерпуля удачно пробил под Унаем Симоном – 1:1.

В большинстве Испания не сумела дожать швейцарцев и игра была переведена в овертайм. В первой 15-минутке Швейцарию тянул ее вратарь Ян Зоммер. По меньшей мере трижды сейвы Зоммера оставляли швейцарцев в игре. Второй экстратайм Испания снова провела на воротах Швейцарии и главный герой основного и дополнительного времени — Зоммер. Испания выиграла серию послематчевых пенальти со счетом 3:1 и пробилась в полуфинал.

Напомним, футболисты Чешской Республики не скрывают своего дискомфорта по поводу того, что им приходится играть четвертьфинал чемпионата Европы против Дании в далеком Азербайджане. Отметим, что Баку, как место проведения матчей Евро-2020, неоднократно подвергалось критике со стороны игроков и тренерского штаба Чехии. После победы над Нидерландами, что означало для команды выход в четвертьфинал, нападающий Патрик Шик раскритиковал это решение Европейской футбольной ассоциации, назвав его "безумием". Также о своем недовольстве открыто заявлял полузащитник команды Михал Садилек, - более подробно читайте в нашем материале.

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