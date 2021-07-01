Помогут ли Азар и де Брюйне своей сборной в матче с Италией

Бельгийские футболисты Эден Азар и Кевин де Брюйне, получившие травму в результате победы Бельгии над Португалией, не тренировались с остальной группой накануне пятничного поединка против Италии в четвертьфинале Еврокубка. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Кевин де Брюйне - фото из открытых источников

Вся основная группа национальной команды бельгийцев во главе с испанцем Роберто Мартинесом тренировалась в этот четверг, 1 июля, в 11:00 по местному времени в Тубизе, недалеко от Брюсселя, но два звёздных игрока так и смогли не поучаствовать в подготовке.

По информации журналистов, два плеймейкера "красных дьяволов" занимались в тренажерном зале и будут сопровождать остальную команду в Мюнхен, где 2 июля состоится игра с Италией.

Нападающий "Реала" и капитан "Манчестер Сити" дошли до Евро-2020 с наличием травм. Азар получал повторяющиеся травмы суставов в течение последних двух сезонов, а де Брюйне в финале Лиги чемпионов потерпел перелома лица.

В прошлом матче со сборной Португалии де Брюйне попросил о замене на 48-й минуте из-за боли в лодыжке после сильного подката, Азара же не смог продолжить игру на 87-й минуте после того, как ощутил боль в подколенном сухожилье правой ноги.

29 июня тренер Бельгии Роберто Мартинес сказал, что ни один из игроков не получил "структурных повреждений". Также Мартинес заявил, что шансы двух футболистов на матч с Италией равны "пятидесяти процентам".

Напомним, что у Бельгии имеется 24% шанс на восьмой финал в своей истории. Италия, соперница "дьяволов" в четвертьфинале в Мюнхене в пятницу вечером, имеет 12,5% шансов на победу, как и Испания. Подробнее в нашем материале.

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