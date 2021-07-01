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Европейские эксперты подсчитали шансы сборной Украины выиграть Евро-2020: на сколько они большие

Наибольшие шансы на получение европейского первенства имеет сборная Англии

сегодня, 14:27
Автор:

Данило Матюха

Национальная сборная Украины по футболу имеет наименьшие шансы поднять трофей чемпионата Европы на "Уэмбли" 11 июля. Об этом сообщает известная компания по спортивным данным Gracenote, которая выпустила новый отчет о шансах на победу для каждой страны за день до начала четвертьфинала Евро-2020.

Европейские эксперты подсчитали шансы сборной Украины выиграть Евро-2020: на сколько они большие

Сборная Украины на Евро-2020 - фото из открытых источников

Как и после группового этапа, Англия остается главным фаворитом Gracenote на завоевание титула чемпиона Европы. Жители Туманного альбиона (наши соперники по четвертьфиналу) имеют 26,5% шансов на победу благодаря своему домашнему преимуществу и более легкой турнирной сетке. По данным Gracenote, Украина имеет только 3,9% шансов на победу в турнире.

Европейские эксперты подсчитали шансы сборной Украины выиграть Евро-2020: на сколько они большие - фото 2

У Бельгии имеется 24% шанс на восьмой финал в своей истории. Италия, соперница "дьяволов" в четвертьфинале в Мюнхене в пятницу вечером, имеет 12,5% шансов на победу, как и Испания.

Согласно Gracenote, наиболее вероятным финалом будет поединок между Англией и Бельгией (18,6%), за которой следуют Испания-Англия (11,8%) и Италия-Англия (11,0%). Gracenote также подсчитал шансы Бельгии-Дании (9,9%), Бельгии-Чехии (5,5%) и Бельгии-Украины (5,1%). Самый маловероятный финал — Швейцария-Украина (1,6%).

Напомним, что Украина одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Противостояние между сборными состоялось на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. В четвертьфинале Евро-2020 наши футболисты выступят против английских. Игра состоится 3 июля в 22:00 по киевскому времени. По мнению тренера сборной Андрея Шевченко, украинская команда была готова к любому развитию событий, которое могло произойти на шотландском стадионе. Тренер наших соотечественников уверял, что соперник будет сосредоточен и силен, однако и украинцы — не лыком шиты.


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Источник: https://www.gracenote.com/
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