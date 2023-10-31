Полузащитник мадридского "Реала" стал лучшим молодым игроком в прошлом сезоне

Вчера состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2023". Его, как многие и ожидали, получил Лионель Месси, а вот трофей Копа как лучшему игроку мира до 21 года достался полузащитнику "Реала" Джуду Беллингему. Об этом сообщает France Football, передают "Комментарии".



Беллингем получает Трофей Копа. Фото прес-служба Реал Мадрид

Кроме Джуда Беллингема в четверку номинантов входили его партнер по мадридскому "Реалу" Эдуардо Камавинга, полузащитник мюнхенской Баварии Джамал Мусиала и игрок Барселоны Педри.







Рейтинг Kopa Trophy 2023:



1. Джуд Беллингем (20 лет, Англия, Боруссия Дортмунд/Реал Мадрид)

2. Джамал Мусиала (20 лет, ALL, Бавария Мюнхен)

3. Педри (20 лет, Испания, ФК Барселона)

4. Эдуардо Камавинга (Франция), 20 лет, Реал Мадрид)

5. Гави (Испания, 19, ФК Барселона)

6. Хави Симонс (ХОЛ, 20, ПСВ Эйндховен/РБ Лейпциг)

7. Алехандро Бальде (Испания, 19, ФК Барселона)

8. Антонио Силва (POR, 19 лет, Бенфика)

9. Расмус Хойлунд (DAN, 20 лет, Штурм Грац/Аталанта Бергамо/Манчестер Юнайтед)

9. Эли Вахи (19 лет, Монпелье/Ланс)





Летом Беллингем перешел в из дортмундской "Борруссии" в "королевский клуб" за 103 миллиона евро. Англичанин сразу стал лидером команды. Он забил в этом сезоне 13 мячей и отдал 3 голевых передачи во всех турнирах. Особенно запомнился его дубль на выезде против Барселоны в недавнем Эль Класико.



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"Комментарии" также писали, что в эти выходные в Английской Премьер-лиге состоялись довольно интересные матчи, в том числе при участии украинцев. Что интересно, все команды, в составе которых на поле появлялись представители Украины, свои матчи выиграли.

