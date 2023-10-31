logo

BTC/USD

34301.76

ETH/USD

1797.40

LTC/USD

69.43

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Полузащитник мадридского "Реала" стал лучшим молодым игроком в прошлом сезоне
commentss НОВОСТИ Все новости

Полузащитник мадридского "Реала" стал лучшим молодым игроком в прошлом сезоне

Беллингем опередил своего хорошего знакомого Джамала Мусиала из "Баварии"

сегодня, 14:55
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Вчера состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2023". Его, как многие и ожидали, получил Лионель Месси, а вот трофей Копа как лучшему игроку мира до 21 года достался полузащитнику "Реала" Джуду Беллингему. Об этом сообщает France Football, передают "Комментарии".

Полузащитник мадридского "Реала" стал лучшим молодым игроком в прошлом сезоне

Беллингем получает Трофей Копа. Фото прес-служба Реал Мадрид

Кроме Джуда Беллингема в четверку номинантов входили его партнер по мадридскому "Реалу" Эдуардо Камавинга, полузащитник мюнхенской Баварии Джамал Мусиала и игрок Барселоны Педри.



Рейтинг Kopa Trophy 2023:

1. Джуд Беллингем (20 лет, Англия, Боруссия Дортмунд/Реал Мадрид)

2. Джамал Мусиала (20 лет, ALL, Бавария Мюнхен)

3. Педри (20 лет, Испания, ФК Барселона)

4. Эдуардо Камавинга (Франция), 20 лет, Реал Мадрид)

5. Гави (Испания, 19, ФК Барселона)

6. Хави Симонс (ХОЛ, 20, ПСВ Эйндховен/РБ Лейпциг)

7. Алехандро Бальде (Испания, 19, ФК Барселона)

8. Антонио Силва (POR, 19 лет, Бенфика)

9. Расмус Хойлунд (DAN, 20 лет, Штурм Грац/Аталанта Бергамо/Манчестер Юнайтед)

9. Эли Вахи (19 лет, Монпелье/Ланс)


Летом Беллингем перешел в из дортмундской "Борруссии" в "королевский клуб" за 103 миллиона евро. Англичанин сразу стал лидером команды. Он забил в этом сезоне 13 мячей и отдал 3 голевых передачи во всех турнирах. Особенно запомнился его дубль на выезде против Барселоны в недавнем Эль Класико.

Больше спортивных новостей

Читайте также, Мадридский "Реал", давно пытающийся подписать форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе может это сделать летом. Также "сливочных" интересует трансфер Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".

"Комментарии" также писали, что в эти выходные в Английской Премьер-лиге состоялись довольно интересные матчи, в том числе при участии украинцев. Что интересно, все команды, в составе которых на поле появлялись представители Украины, свои матчи выиграли.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.francefootball.fr/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!