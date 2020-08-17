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Главная Новости Спорт футбол Полуфинал Лиги Европы: "Шахтер" после первого тайма проигрывает "Интеру" (видео гола)
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Полуфинал Лиги Европы: "Шахтер" после первого тайма проигрывает "Интеру" (видео гола)

Единственный мяч донецкий клуб пропустил от Лаутаро Мартинеса

сегодня, 22:46
Автор:

Владимир Лавский

Донецкий "Шахтер" после первого тайма уступает миланскому "Интеру" в полуфинале Лиги Европы (0:1). Единственный мяч в середине тайма забил Лаутаро Мартинес. 

Соперники очень спокойно начали игру, и на протяжении длительного времени не было опасных моментов. Ключевой эпизод случился на 19-й минуте. Вратарь украинского клуба Андрей Пятов не смог далеко выбить мяч, справа его подхватил Барелла и подал на линию вратарской. Никто перед воротами не удержал Мартинеса, и аргентинец в прыжке головой отправил мяч под дальнюю штангу.

Полуфинал Лиги Европы: "Шахтер" после первого тайма проигрывает "Интеру" (видео гола)

В дальнейшем "Интер" продолжал владеть преимуществом. Реальный шанс удвоить разницу в счете имел Николо Барелла, однако его удар с линии штрафной отразил Пятов.

Единственный шанс "горняков" в первом тайме получил Маркос Антонио, однако он с 20 метров пробил намного выше.


Как ранее писали "Комментарии", первый финалист Лиги Европы уже определился. 


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