Полуфинал Лиги Европы: "Шахтер" после первого тайма проигрывает "Интеру" (видео гола)

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Владимир Лавский
Донецкий "Шахтер" после первого тайма уступает миланскому "Интеру" в полуфинале Лиги Европы (0:1). Единственный мяч в середине тайма забил Лаутаро Мартинес.
Соперники очень спокойно начали игру, и на протяжении длительного времени не было опасных моментов. Ключевой эпизод случился на 19-й минуте. Вратарь украинского клуба Андрей Пятов не смог далеко выбить мяч, справа его подхватил Барелла и подал на линию вратарской. Никто перед воротами не удержал Мартинеса, и аргентинец в прыжке головой отправил мяч под дальнюю штангу.
В дальнейшем "Интер" продолжал владеть преимуществом. Реальный шанс удвоить разницу в счете имел Николо Барелла, однако его удар с линии штрафной отразил Пятов.
Единственный шанс "горняков" в первом тайме получил Маркос Антонио, однако он с 20 метров пробил намного выше.
Как ранее писали "Комментарии", первый финалист Лиги Европы уже определился.
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