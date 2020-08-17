Полуфинал Лиги Европы: "Шахтер" после первого тайма проигрывает "Интеру" (видео гола)

Донецкий "Шахтер" после первого тайма уступает миланскому "Интеру" в полуфинале Лиги Европы (0:1). Единственный мяч в середине тайма забил Лаутаро Мартинес.

Соперники очень спокойно начали игру, и на протяжении длительного времени не было опасных моментов. Ключевой эпизод случился на 19-й минуте. Вратарь украинского клуба Андрей Пятов не смог далеко выбить мяч, справа его подхватил Барелла и подал на линию вратарской. Никто перед воротами не удержал Мартинеса, и аргентинец в прыжке головой отправил мяч под дальнюю штангу.

В дальнейшем "Интер" продолжал владеть преимуществом. Реальный шанс удвоить разницу в счете имел Николо Барелла, однако его удар с линии штрафной отразил Пятов.

Единственный шанс "горняков" в первом тайме получил Маркос Антонио, однако он с 20 метров пробил намного выше.





Как ранее писали "Комментарии", первый финалист Лиги Европы уже определился.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!