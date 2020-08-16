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Главная Новости Спорт футбол Определился потенциальный соперник донецкого "Шахтера" по финалу Лиги Европы
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Определился потенциальный соперник донецкого "Шахтера" по финалу Лиги Европы

Испанская "Севилья" ждет второго финалиста

16 августа 2020, 23:55
Автор:

Владимир Лавский

В воскресенье, 16 августа, определился первый финалист Лиги Европы. Им стала испанская "Севилья", которая минимально обыграла английский "Манчестер Юнайтед" (2:1). 

Счет в матче открыли англичане. Бруну Фернандеш реализовал пенальти, который был назначен за нарушение правил против Маркуса Рэшфорда. Еще по ходу первого тайма севильцы сравняли счет. Сусо открылся на дальней штанге и замкнул прострел Серхио Регилона с левого фланга.

Определился потенциальный соперник донецкого "Шахтера" по финалу Лиги Европы

Решающий гол был забит ближе к концовке матча. Никто не держал Люка де Йонга перед воротами после прострела справа, и голландец в касание расстрелял Давида де Хеа. 

Напомним, во втором полуфинале сыграют донецкий "Шахтер" и миланский "Интер". Игра состоится в понедельник, 17 августа. Начало в 22.00.

Как ранее писали "Комментарии", "Шахтер" в матче 1/4 финала разгромил швейцарский "Базель" (4:1). 


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