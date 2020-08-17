Полуфинал Лиги Европы: "Интер" разгромил донецкий "Шахтер" (видео всех голов)

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Владимир Лавский
Донецкий "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы потерпел разгромное поражение от миланского "Интера" (0:5) и прекратил борьбу за трофей.
По ходу первого тайма миланский клуб забил один мяч. Ключевой эпизод случился на 19-й минуте. Вратарь украинского клуба Андрей Пятов не смог далеко выбить мяч, справа его подхватил Барелла и подал на линию вратарской. Никто перед воротами не удержал Мартинеса, и аргентинец в прыжке головой отправил мяч под дальнюю штангу.Во второй половине игры донецкий клуб пытался выравнять ситуацию на футбольном поле, Жуниор Мораэс имел хороший шанс сравнять счет, но с линии вратарской головой пробил в голкипера соперника Самира Хандановича.
Расплата наступила немедленно. После подачи с углового Данило Д`Амброзио оказался самым расторопным в штрафной и головой пробил в противоход Пятову.А дальше голы посыпались один за другим. Сначала ошибка в обороне, и Лаутаро Мартинес с линии штрафной пробил точно под правую штангу. Четвертый гол в ворота украинского клуба забил бельгиец Ромелу Лукаку, которого не удержали в штрафной во время быстрой атаки. Пятый мяч получился похожим. Опять выход Ромелу Лукаку один на один с Пятовым и точный удар мимо голкипера. Как ранее писали "Комментарии", первый финалист Лиги Европы уже определился.
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