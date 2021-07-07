Почему тренер сборной Италии считает полуфинальный матч Евро-2020 самым сложным для своей команды

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Данило Матюха
Тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что полуфинальный поединок против сборной Испании был "самым сложным матчем турнира". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Роберто Манчини - фото из открытых источников
Итальянский наставник подчеркнул, что из-за тотального владения мячом сборной Испании и накопившейся усталости от всех поездок его команда провела труднейший матч на этом чемпионате Европы.
По словам Манчини, главной задачей сборной Италии перед финальным поединком Евро-2020 будет восстановление физических сил.
Также Роберто Манчини поблагодарил испанскую, подчеркнув ее отличную игру.
Напомним, что Италия выбила Испанию в серии послематчевых пенальти. Подопечные Манчини первыми вышли вперед благодаря голу Федерико Кьезы. Но уже за десять минут до конца матча счет сравнял с Альваро Мората. По пенальти выиграла Италия, не забив только одного мяча из пяти, в свою очередь Испании реализовала только два удара. Таким образом итальянская сборная стала первым финалистом Евро-2020.
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