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Почему тренер сборной Италии считает полуфинальный матч Евро-2020 самым сложным для своей команды

Манчини считает, что его команда имеет большую усталость от постоянных поездок

сегодня, 09:16
Автор:

Данило Матюха

Тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что полуфинальный поединок против сборной Испании был "самым сложным матчем турнира". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Почему тренер сборной Италии считает полуфинальный матч Евро-2020 самым сложным для своей команды

Роберто Манчини - фото из открытых источников

Итальянский наставник подчеркнул, что из-за тотального владения мячом сборной Испании и накопившейся усталости от всех поездок его команда провела труднейший матч на этом чемпионате Европы.

"Мы знали, что это будет очень сложная игра, потому что по владению мячом Испания — лучшая команда в мире. Мы знали, что будем страдать во многих моментах игры", — сказал Манчини на пресс-конференции.

По словам Манчини, главной задачей сборной Италии перед финальным поединком Евро-2020 будет восстановление физических сил.

"Мы очень счастливы. Благодарю игроков, потому что они всегда верили. Нам не хватает последнего шага, и мы должны восстанавливаться, потому что это была очень требовательная игра. Я сказал им, что это будет самая сложная партия турнира. После всех поездок есть много усталости. Мы пропустили гол от Испании, но вышли в финал. Практически никто не думал, что мы это сделаем", — отметил итальянский тренер.

Также Роберто Манчини поблагодарил испанскую, подчеркнув ее отличную игру.

Напомним, что Италия выбила Испанию в серии послематчевых пенальти. Подопечные Манчини первыми вышли вперед благодаря голу Федерико Кьезы. Но уже за десять минут до конца матча счет сравнял с Альваро Мората. По пенальти выиграла Италия, не забив только одного мяча из пяти, в свою очередь Испании реализовала только два удара. Таким образом итальянская сборная стала первым финалистом Евро-2020.


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Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/eurocopa/20210707/410416465888/mancini-les-dije-que-iba-a-ser-el-partido-mas-dificil.html
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