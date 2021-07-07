Почему тренер сборной Италии считает полуфинальный матч Евро-2020 самым сложным для своей команды

Тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что полуфинальный поединок против сборной Испании был "самым сложным матчем турнира". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Роберто Манчини - фото из открытых источников

Итальянский наставник подчеркнул, что из-за тотального владения мячом сборной Испании и накопившейся усталости от всех поездок его команда провела труднейший матч на этом чемпионате Европы.

"Мы знали, что это будет очень сложная игра, потому что по владению мячом Испания — лучшая команда в мире. Мы знали, что будем страдать во многих моментах игры", — сказал Манчини на пресс-конференции.

По словам Манчини, главной задачей сборной Италии перед финальным поединком Евро-2020 будет восстановление физических сил.

"Мы очень счастливы. Благодарю игроков, потому что они всегда верили. Нам не хватает последнего шага, и мы должны восстанавливаться, потому что это была очень требовательная игра. Я сказал им, что это будет самая сложная партия турнира. После всех поездок есть много усталости. Мы пропустили гол от Испании, но вышли в финал. Практически никто не думал, что мы это сделаем ", — отметил итальянский тренер.

Также Роберто Манчини поблагодарил испанскую, подчеркнув ее отличную игру.

Напомним, что Италия выбила Испанию в серии послематчевых пенальти. Подопечные Манчини первыми вышли вперед благодаря голу Федерико Кьезы. Но уже за десять минут до конца матча счет сравнял с Альваро Мората. По пенальти выиграла Италия, не забив только одного мяча из пяти, в свою очередь Испании реализовала только два удара. Таким образом итальянская сборная стала первым финалистом Евро-2020.

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