Почему тренер Итальянской сборной считает проведение финальной части Евро-2020 в Лондоне несправедливым

5 июля в Лондоне накануне полуфинала против сборной Испании тренер итальянцев Роберто Манчини провел свою пресс-конференцию, где рассказал о планах команді на игру.

Сборная Италии - фото из открытых источников

По ходу разговора с журналистами итальянец не прекращал восхищаться тренером Испании Луисом Энрике, раздавая ему комплименты.

"Луис Энрике — отличный тренер, это будет сложный матч. Он выиграл Лигу чемпионов с "Барселоной", но не только. Он также хорошо тренировал "Рому". И если тренеру удается заставить его команды играть хорошо, за вычетом победы, он все равно демонстрирует свои навыки. Это великий тренер благодаря тому, что он показал", — заявил Манчини.

Также наставник сборной Италии подчеркнул, что полуфинальный матч будет кардинально отличатся от предыдущих этапов плей-офф по своей сложности и накалу страстей.

"Это будет сложный матч, даже если Испания на бумаге слабее от Бельгии. У нас все равно будет много трудностей. С Австрией было сложно, потому что это был наш первый матч на выбывание, и они были очень агрессивны. Испания была выдающейся национальной сборной на протяжении многих лет, хотя сейчас произошли изменения и появилось больше молодых игроков. У них очень хороший тренер и талантливые игроки. Последние двадцать лет доминировали в мировом футболе, они будут делать это и сейчас", — сказал Роберто Манчини.

Тренер сборной Италии также высказал свое недовольство о количестве иностранных болельщиков на стадионе "Уэмбли".

"Несправедливо, что нет болельщиков из Италии и Испании. Очевидно, что лучше играть перед публикой, это красота спорта. Но я считаю несправедливым, что стадион не будет заполнен наполовину итальянцами и наполовину испанцами", — заявил Манчини.

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