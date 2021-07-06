Почему тренер Итальянской сборной считает проведение финальной части Евро-2020 в Лондоне несправедливым

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Данило Матюха
5 июля в Лондоне накануне полуфинала против сборной Испании тренер итальянцев Роберто Манчини провел свою пресс-конференцию, где рассказал о планах команді на игру.
Сборная Италии - фото из открытых источников
По ходу разговора с журналистами итальянец не прекращал восхищаться тренером Испании Луисом Энрике, раздавая ему комплименты.
Также наставник сборной Италии подчеркнул, что полуфинальный матч будет кардинально отличатся от предыдущих этапов плей-офф по своей сложности и накалу страстей.
Тренер сборной Италии также высказал свое недовольство о количестве иностранных болельщиков на стадионе "Уэмбли".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кому, по мнению украинских болельщиков, достанется главный футбольный титул Европы в этом году. О предположениях о победителе "Евро-2020" читайте в нашем материале.
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