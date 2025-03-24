Почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3: Ребров нашел объяснение

Сборная Украины не сумела справиться с давлением во время игры со сборной Бельгии. При этом главная истина гласит, что невозможно одержать желаемый результат, если ты на протяжении всех 90 минут только то и делаешь, что обороняешься. Об этом во время послематчевого интервью рассказал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Сергей Ребров. Фото из открытых источников

"Проблема в выбранном составе? Я так не считаю. У некоторых игроков была усталость после первого матча, например, в Цыганкова. Сегодня Бельгия была совсем другой, например, тот же Доку добавил им скорости. Мы были сегодня под давлением, сборная Бельгии не предоставила нам шансов на быстрые атаки. Я говорил в перерыве игрокам, что нужно атаковать, не только защищаться, но нам этого не позволили", – сказал Сергей Ребров.

Читайте также на портале "Комментарии" — несколько дней назад национальная сборная Украины под руководством Сергея Реброва обеспечила нам полный спектр эмоций своим первым переходным матчем Лиги наций УЕФА против Бельгии в Мурсии. "Сине-желтые" по ходу той встречи успели как проигрывать, так и совершить удивительный камбэк на одержать победу с двумя мячами преимущества. И дополнительным психологическим ударом для и без того не слишком уверенного в себе коллектива Руди Гарсии.

23 марта на стадионе Cegeka Arena в городе Генк первые 70 минут "сине-желтые" держались и, казалось бы, приближали такую долгожданную эйфорию украинцев. Но на 70-й минуте после подачи со штрафного Ромелу Лукаку открыл счет. На 75-й минуте, Лукаку удвоил преимущество, реализовав контратаку. А на 86-й минуте Жереми де Кейпер установил окончательный счет 3:0. Проигрыш в ответном матче привел к общему счету 3:4 в пользу Бельгии. Таким образом, сборная Украины не смогла повыситься в Дивизион А Лиги наций и останется в Дивизионе B.

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