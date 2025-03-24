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Плей-офф лиги наций: конец второго тайма матча, который стал шоком для всей Украины

Бельгийцы забили три гола во втором тайме

сегодня, 06:52
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Кравцев Сергей

В ответном матче плей-офф Лиги наций между сборными Бельгии и Украины стало ясно, какая из команд получит место в элитном Дивизионе А следующего розыгрыша турнира.

Плей-офф лиги наций: конец второго тайма матча, который стал шоком для всей Украины

Сборная Украины по футболу. Фото из открытых источников

Несколько дней назад национальная сборная Украины под руководством Сергея Реброва обеспечила нам полный спектр эмоций своим первым переходным матчем Лиги наций УЕФА против Бельгии в Мурсии. "Сине-желтые" по ходу той встречи успели как проигрывать, так и совершить удивительный камбэк на одержать победу с двумя мячами преимущества. И дополнительным психологическим ударом для и без того не слишком уверенного в себе коллектива Руди Гарсии.

Но только одной встречей эта двухматчевая дуэль не должна была ограничиться, поэтому нам при любых обстоятельствах надо было ехать в Генк на ответный матч, где могло произойти все что угодно. Но точно было известно, что Украина таки будет вынуждена играть от защиты, а соперники тем временем любой ценой будут пытаться преодолеть отставание.

23 марта на стадионе Cegeka Arena в городе Генк первые 70 минут "сине-желтые" держались и, казалось бы, приближали такую долгожданную эйфорию украинцев. Но на 70-й минуте после подачи со штрафного Ромелу Лукаку открыл счет. На 75-й минуте, Лукаку удвоил преимущество, реализовав контратаку. А на 86-й минуте Жереми де Кейпер установил окончательный счет 3:0.

Проигрыш в ответном матче привел к общему счету 3:4 в пользу Бельгии. Таким образом, сборная Украины не смогла повыситься в Дивизион А Лиги наций и останется в Дивизионе B.

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