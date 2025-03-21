Это позор: звезда сборной Бельгии эмоционально высказался после поражения Украине

20 марта сборная Украины сыграла первый матч плей-офф Лиги наций против Бельгии. Подопечные Сергея Реброва трижды расписались в воротах бельгийцев. "Сине-желтые" одолели соперника со счетом 3:1.

Ромелу Лукаку. Фото: из открытых источников

Форвард бельгийской команды Ромелу Лукаку, который отметился единственным голом в ворота украинцев, эмоционально прокомментировал поражение в этом поединке и признался, что так играть нельзя.

По словам Ромелу Лукаку, Бельгия подошла к матчу с Украиной слишком самоуверенно. Вся команда думала исключительно о победе в этом поединке, но не смогла справился с давлением. Футболист признался, что особенно тяжело было в центре поля, где полузащитники не могли ничего сделать. В итоге сборная Бельгии не нашла никаких решений и проиграла с позором, говорит нападающий позор.

"Второй матч – дело чести, нужно побеждать. Мы проиграли слишком много единоборств. Нужно начинать все с нуля. У нас появилось новое поколение, мы не можем таким образом проиграть сборной Украины. Во втором тайме мы ничего не смогли придумать и постоянно боялись мяча. Сложно что-то комментировать", – признался Лукаку.

Читайте также на портале "Комментарии" — сборная Украины по футболу победила команду Бельгии в первом матче плей-офф Лиги наций со счетом 3:1. Матч состоялся в испанской Мурсии на стадионе "Энрике Рока де Мурсия" и команды борются за право играть в следующем сезоне ЛН в дивизионе А.

Первый тайм для украинцев можно сказать не задался. На 40-ой минуте звездный де Брюйне со штрафного с левого фланга подал на ближнюю штангу, где никто не сдерживал Лукаку, который головой отправил мяч в ворота Лунина, открыв счет в матче. А вот второй тайм уже "сине-желтые" разыграли, как по нотам. После ошибки де Винтера на 66-ой минуте Гуцуляк его обокрал, вышел на свидание с Куртуа и забил дебютный мяч за сборную. На 73-ой минуте Ванат с прострела Цыганкова вывел Украину вперед, а Забарный после подачи Зинченко на 79-ой увеличил преимущество нашей сборной, сделав счет в матче 3:1.



