Почему сборная Чехии раскритиковала место проведения их матча в четвертьфинале Евро-2020

Футболисты Чешской Республики не скрывают своего дискомфорта по поводу того, что им приходится играть четвертьфинал чемпионата Европы против Дании в далеком Азербайджане. Об этом сообщает Mundо Deportivo.

Сборная Чехии - фото из открытых источников

Сегодня, 2 июля, накануне матча со сборной Дании, представители восточной Европы впервые выйдут на поле Бакинского олимпийского стадиона, где проведут предматчевую тренировку.

Отметим, что Баку, как место проведения матчей Евро-2020, неоднократно подвергалось критике со стороны игроков и тренерского штаба Чехии. После победы над Нидерландами, что означало для команды выход в четвертьфинал, нападающий Патрик Шик раскритиковал это решение Европейской футбольной ассоциации, назвав его "безумием". Также о своем недовольстве открыто заявлял полузащитник команды Михал Садилек.

"Я скажу за всех: играть в четвертьфинале чемпионата Европы между Чехией и Данией в азиатской стране — это неудачное решение. В нем нет никакого смысла", — заявил Садилек.

Отметим, что завтра температура в Баку достигнет 35 градусов тепла. Кроме того представители Чехии не ожидают большого количества своих болельщиков на стадионе, которые были очень многочисленны в 1/8 финала против Нидерландов, сыгранном на Puskás Aréna в Будапеште.

Напомним, что у Чехии имеется 4,6% шанс на выход в долгожданный финал Европейского турнира. Дания, соперница чехов в четвертьфинале в Баку в эту субботу, имеет 10,3% шансов на победу в Евро-2020.

Ранее портал "Комментарии" писал, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу предположил, кто может стать победителем Чемпионата Европы по футболу. Он считает, что кубок получат итальянцы, которые смогли продемонстрировать лучшую командную игру.



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