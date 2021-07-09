logo
Русский Українська

BTC/USD

32640.29

ETH/USD

2091.34

LTC/USD

129.63

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

32.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Почему Кьеллини подкалывал Жорди Альбу перед серией послематчевых пенальти в полуфинале Евро-2020
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Кьеллини подкалывал Жорди Альбу перед серией послематчевых пенальти в полуфинале Евро-2020

Джорджио Кьеллини рассказал о своих эмоциях после выхода его команды в финал чемпионата Европы

сегодня, 10:12
Автор:

Данило Матюха

Сборная Италии бросит вызов английской команде на "Уэмбли" в финале Евро-2020. Капитан итальянцев и ветеран сборной Джорджио Кьеллини рассказал об объятиях с Локателли и подшучивания над Жорди Альбой. Об этом сообщает Tuttosport.

Почему Кьеллини подкалывал Жорди Альбу перед серией послематчевых пенальти в полуфинале Евро-2020

Кьеллини и Альба - фото: Getty Images

Италия ждет успеха в чемпионате Европы, которого не хватало 53 года, с 1968 года, когда национальная команда под капитанством Джачинто Факкетти и тренером Ферруччо Валькареджи подняла Кубок Анри Делоне в небо Рима. Сейчас перед Роберто Манчини осталось последнее препятствие в виде сборной Англии и финала Евро-2020, запланированного на воскресенье 11 июля.

"Приближается то, о чем мы мечтали в эти три года, то, что тренер постепенно внушал нам. Это были безумные эмоции, безумство, которое привело нас к созданию этого великого европейского триумфа, к убежденности в том, что мы можем пройти весь путь. Я уверен, что мы сможем преобразовать наше напряжение на пользу игре. Мы бы предпочли играть в Риме,  но здесь на "Уэмбли" мы будем играем за всю Италию, и мы надеемся провести еще один фантастический вечер", — сказал итальянский капитан Джорджио Кьеллини.

Когда сборная Италии в полуфинальном матче с испанцами не реализовала первый удар по воротам в серии пенальти Кьеллини не сомневался в победе своей команды и все время подбадривал товарищей.

"Я обнимал Локателли. На всех пенальти, он был в отчаянии. Я поделился с ним эмоциями, которые навсегда останутся между нами. Затем, в конце концов, были радостные объятия со слезами на глазах после пенальти Жоржиньо", — добавил Кьеллини.

Также футболист рассказал о забавном случае перед финальной жеребьевкой, когда он подшучивал над капитаном сборной Испании Жорди Альбой.

"Мы должны были определить ворота в какие будут пробиваться пенальти. Он запутался и выбрал неправильную сторону, думая, что она означает его ворота. Я в шутку указал ему на это, назвав его вруном", — говорит капитан сборной Италии.

Напомним, что Италия выбила Испанию в серии послематчевых пенальти.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tuttosport.com/news/calcio/euro-2020/italia/2021/07/08-83427451/chiellini_carica_l_italia_sognavamo_questa_finale_da_tre_anni_
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ