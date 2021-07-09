Почему Кьеллини подкалывал Жорди Альбу перед серией послематчевых пенальти в полуфинале Евро-2020

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Данило Матюха
Сборная Италии бросит вызов английской команде на "Уэмбли" в финале Евро-2020. Капитан итальянцев и ветеран сборной Джорджио Кьеллини рассказал об объятиях с Локателли и подшучивания над Жорди Альбой. Об этом сообщает Tuttosport.
Кьеллини и Альба - фото: Getty Images
Италия ждет успеха в чемпионате Европы, которого не хватало 53 года, с 1968 года, когда национальная команда под капитанством Джачинто Факкетти и тренером Ферруччо Валькареджи подняла Кубок Анри Делоне в небо Рима. Сейчас перед Роберто Манчини осталось последнее препятствие в виде сборной Англии и финала Евро-2020, запланированного на воскресенье 11 июля.
Когда сборная Италии в полуфинальном матче с испанцами не реализовала первый удар по воротам в серии пенальти Кьеллини не сомневался в победе своей команды и все время подбадривал товарищей.
Также футболист рассказал о забавном случае перед финальной жеребьевкой, когда он подшучивал над капитаном сборной Испании Жорди Альбой.
Напомним, что Италия выбила Испанию в серии послематчевых пенальти.
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