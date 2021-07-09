Почему Кьеллини подкалывал Жорди Альбу перед серией послематчевых пенальти в полуфинале Евро-2020

Сборная Италии бросит вызов английской команде на "Уэмбли" в финале Евро-2020. Капитан итальянцев и ветеран сборной Джорджио Кьеллини рассказал об объятиях с Локателли и подшучивания над Жорди Альбой. Об этом сообщает Tuttosport.

Кьеллини и Альба - фото: Getty Images

Италия ждет успеха в чемпионате Европы, которого не хватало 53 года, с 1968 года, когда национальная команда под капитанством Джачинто Факкетти и тренером Ферруччо Валькареджи подняла Кубок Анри Делоне в небо Рима. Сейчас перед Роберто Манчини осталось последнее препятствие в виде сборной Англии и финала Евро-2020, запланированного на воскресенье 11 июля.

"Приближается то, о чем мы мечтали в эти три года, то, что тренер постепенно внушал нам. Это были безумные эмоции, безумство, которое привело нас к созданию этого великого европейского триумфа, к убежденности в том, что мы можем пройти весь путь. Я уверен, что мы сможем преобразовать наше напряжение на пользу игре. Мы бы предпочли играть в Риме, но здесь на "Уэмбли" мы будем играем за всю Италию, и мы надеемся провести еще один фантастический вечер", — сказал итальянский капитан Джорджио Кьеллини.

Когда сборная Италии в полуфинальном матче с испанцами не реализовала первый удар по воротам в серии пенальти Кьеллини не сомневался в победе своей команды и все время подбадривал товарищей.

"Я обнимал Локателли. На всех пенальти, он был в отчаянии. Я поделился с ним эмоциями, которые навсегда останутся между нами . Затем, в конце концов, были радостные объятия со слезами на глазах после пенальти Жоржиньо", — добавил Кьеллини.

Также футболист рассказал о забавном случае перед финальной жеребьевкой, когда он подшучивал над капитаном сборной Испании Жорди Альбой.

" Мы должны были определить ворота в какие будут пробиваться пенальти. Он запутался и выбрал неправильную сторону, думая, что она означает его ворота. Я в шутку указал ему на это, назвав его вруном ", — говорит капитан сборной Италии.

Напомним, что Италия выбила Испанию в серии послематчевых пенальти.







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