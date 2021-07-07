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Главная Новости Спорт футбол Почему испанский тренер не расстроился после проигранного полуфинала Евро-2020
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Почему испанский тренер не расстроился после проигранного полуфинала Евро-2020

Тренер сборной Испании похвалил своих молодых игроков

сегодня, 08:36
Автор:

Данило Матюха

После проигранного полуфинала Евро-2020 испанский тренер Луис Энрике Мартинес заявил, что гордится своими воспитанниками. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Почему испанский тренер не расстроился после проигранного полуфинала Евро-2020

Луис Энрике - фото из открытых источников

Наставник сборной Испании поддержал молодых игроков своей команды после того, как те покинули чемпионат Европы за шаг до финала, который на старте Еврокубка казался недосягаемым.

"Все без исключения гордятся своей национальной сборной, у нас много молодых игроков, игроков, которые из-за своего возраста давали нам много необычных решений, и мы были командой от начала до конца. Испания выросла. Несколько месяцев я наблюдаю, как растет молодежь. Я никого не обманул. Моей целью было сформировать команду профессионалов, не зависимо от возраста игроков и их команд. И я думаю, что люди гордятся своей сборной", — заявил тренер.

Также Луис Энрике сказал, что не будет грустить по поводу утраченного шанса, ведь его команда и так превзошла все ожидания тренерского штаба.

"Для меня это не грустная ночь, это ночь с дискомфортом. Вы должны уметь побеждать и уметь проигрывать. В четвертьфинале мы очень обрадовались пенальти, а на этот раз вышло немного печальнее. Соперник очень неплохо справился. Мы идем домой, зная, что участвовали в соревнованиях и были среди лучших", — сообщил Мартинес.

Что касается чемпионата мира, Луис Энрике подчеркнул, что он хотел бы иметь возможность и дальше возглавлять команду, столь же сильную, как нынешняя.

Напомним, что итальянцы в серии пенальти обыграли Испанию и стали первым финалистом чемпионата Европы, теперь они встретятся с победителем пары Англия – Дания.


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Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/eurocopa/20210707/410416006110/luis-enrique-hemos-sido-un-equipo-de-principio-a-fin.html
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