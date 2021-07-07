Почему испанский тренер не расстроился после проигранного полуфинала Евро-2020

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Данило Матюха
После проигранного полуфинала Евро-2020 испанский тренер Луис Энрике Мартинес заявил, что гордится своими воспитанниками. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Луис Энрике - фото из открытых источников
Наставник сборной Испании поддержал молодых игроков своей команды после того, как те покинули чемпионат Европы за шаг до финала, который на старте Еврокубка казался недосягаемым.
Также Луис Энрике сказал, что не будет грустить по поводу утраченного шанса, ведь его команда и так превзошла все ожидания тренерского штаба.
Что касается чемпионата мира, Луис Энрике подчеркнул, что он хотел бы иметь возможность и дальше возглавлять команду, столь же сильную, как нынешняя.
Напомним, что итальянцы в серии пенальти обыграли Испанию и стали первым финалистом чемпионата Европы, теперь они встретятся с победителем пары Англия – Дания.
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