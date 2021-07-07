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Главная Новости Спорт футбол Почему датские футбольные эксперты не верят в свою сборную
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Почему датские футбольные эксперты не верят в свою сборную

Датские аналитики скептически настроены относительно победы национальной команды в полуфинале Евро

сегодня, 15:02
Автор:

Данило Матюха

Никто из датских экспертов не считает свою сборную фаворитом в полуфинале против Англии. Об этом сообщает TV Sport 2.

Почему датские футбольные эксперты не верят в свою сборную

Сборная Дании - фото из открытых источников

Журналисты опросили местных футбольных аналитиков касаемо шансов датской команды попасть в финал Евро-2020. Они считают, что хоть Дания уже несколько лет и показывает высокий международный уровень в сложных матчах, но домашнее преимущество англичан дает им значительную поддержку стадиона, которой не будет у их сборной.

Также эксперты подчеркивают, что Англия может давать импульс в нужное время и выжимать из себя максимум. Кроме того, англичане имеют  значительные победы над Германией и Украиной, а Гарри Кейн снова пребывает в хорошей форме. К тому же аналитики отмечают слаженную оборону сборной Англии и большую скамейку запасных, которая почти не уступает в мастерстве основной обойме команды.

Касательно Дании, то эксперты сошлись во мнении, что гибкость — абсолютная сила этой команды. Также датские игроки имеют психологический балласт, потому что они уже побеждали сборную Англии на "Уэмбли" этой осенью в рамках Лиги Наций. Некоторые специалисты подчеркнули, что если Хейбьерг и Томас Делани получат ключевые роли в полузащите, то Дания может превзойти англичан в центре поля.

Но датские болельщики явно не согласны с оценкой экспертов. Фактически 82% всех ставок в букмекерских конторах на матч полуфинала Евро-2020 между Данией и Англией приходится на победу гостей.

Напомним, что тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд хочет воспользоваться давлением и ожиданиями, с которыми Англия сталкивается в преддверии полуфинала Евро-2020. 



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Источник: https://sport.tv2.dk/fodbold/2021-07-07-eksperter-vurderer-chancen-for-en-dansk-em-finale
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