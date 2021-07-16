Почему бывшая звезда "Шахтера" рассмешила и разочаровала английских болельщиков на старте сезона

Бывший футболист донецкого "Шахтера" и лондонского "Челси" Виллиан, перешедший в "Арсенал" летом 2020 года вызвал гнев фанатов "канониров" в первом товарищеском матче сезона, который команда Микеля Артета сыграла против "Хиберниана". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Виллиан - фото из открытых источников

Бразильский полузащитник участвовал в матче с явно избыточным весом, в котором "оружейники" проиграли со счетом 2:1. Изображение Виллиана быстро стало вирусным, а некоторые болельщики даже осмелились сравнить его внешность с полноватым игроком мадридского "Реала" Эденом Азаром.

"Просто в шоке от позорных физических кондиций игроков после летних каникул. Это ведь несерьезно. Как можно быть элитным спортсменом с таким телосложением? Похоже, кому-то пора пенсию", — пишут английские фанаты в Twitter.

Для Виллиана это будет второй сезон в качестве "канонира". Ему прийдется очень постараться, чтобы вернуть доверие болельщиков и тренерского штаба после провального сезона 2019/2020. Тогда Виллиан забил всего один мяч в 37 играх, сыгранных им во всех соревнованиях.

Напомним, что 13 июля "Арсенал" проиграл свою первую игру в сезоне, а наставник "канониров" подвергся критике в социальных сетях с хэштегом #Artetaout. Таким образом фанаты "оружейников" требуют отставки тренера.

В то же время тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета выступил в защиту молодого английского футболиста Букайо Сака, ставшего жертвой расистских шуток в социальных сетях, после того, как не забил последний пенальти в финале Евро-2020. Более детальную информацию ищите в нашем материале по ссылке.

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