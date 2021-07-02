Почему английских футбольных фанатов накрыла волна хейта соцсетей

Английские фанаты подверглись критике соцсетей за плачущую немецкую девочку в матче против Германии. Об этом сообщает Sport TV 2.

Английские фанаты - фото: The Sun

40 тысяч английских футбольных фанатов пришли в восторг, когда стало ясно, что национальная сборная вечером 29 июня в Дублине обыграла Германию в 1/8 финала чемпионата Европы. В сверхурочное время телекамеры запечатлели плачущую семилетнюю девочку с нарисованным на обеих щеках немецким флагом.

Во время изображения молодой плачущей немецкой фанатки на больших экранах стадиона, публика разразилась огромными аплодисментами со стороны англичан, которые таким образом злорадствовали над ребенком. Во время громких оваций в момент поражения девочку утешал и обнимал ее отец.





В связи с этим в Англии разгорелся скандал. Впоследствии поведение английских футбольных фанатов было подвергнуто критике в социальных сетях — не в последнюю очередь со стороны бывшего нападающего национальной сборной Стэна Коллимора.

"Ни одна нормальная страна не ведет себя так по прошествии 75 лет", — написал Стэн Коллимор, тем самым намекая нацистское прошлое Германии.

Также в своем Twitter ветеран английского футбола описывает свою страну, как тяжелобольного пациента.

Напомним, что правительство Англии призывает футбольных болельщиков не ездить в Рим на игру четвертьфинала Евро-2020 со сборной Украины. Главной причиной таких предостережений послужило нахождение Италии в "желтом" списке эпидемиологической опасности.

Ранее портал "Комментарии" писал, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу предположил, кто может стать победителем Чемпионата Европы по футболу. Он считает, что кубок получат итальянцы, которые смогли продемонстрировать лучшую командную игру.

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