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Главная Новости Спорт футбол Почему английские фанаты сломали ребро отцу одного из футболистов сборной
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Почему английские фанаты сломали ребро отцу одного из футболистов сборной

Отца игрока английской сборной Гарри Магуайра госпитализировали после финала Евро-2020 на "Уэмбли"

сегодня, 16:36
Автор:

Данило Матюха

Игрок сборной Англии Гарри Магуайр рассказал, что отец его попал в больницу с подозрением на сломанные ребра из-за безбилетных болельщиков, которые ворвались на "Уэмбли" в финале Евро-2020. Об этом сообщает FourFourTwo.

Почему английские фанаты сломали ребро отцу одного из футболистов сборной

Гарри Магуайр - фото из открытых источников

Отец защитника английской национальной команды был захвачен потоком людей на стадионе. Магуайр назвал то, что произошло, "пугающим" и сказал, что его семья будет "более осведомлена" о посещении игр в будущем.

"Было страшно — он сказал, что испугался, и я не хочу, чтобы кто-то испытывал страх, приходя на футбол. Я видел много видео и разговаривал с отцом и моей семьей. Больше всего пострадали мой отец и агент. Я надеюсь, что мы сможем извлечь из этого урок и сделать так, чтобы это больше не повторилось. Папа всегда будет поддерживать меня и ходить на игры, но он будет немного лучше осведомлен обо всем, что происходит вокруг", — сказал футболист.

13 июля УЕФА начало дисциплинарное расследование инцидентов во время финала Евро-2020 на "Уэмбли". Исполнительный директор Футбольной ассоциации (ФА) Марк Буллингем заявил, что будет проведен полный анализ произошедшего.

УЕФА предъявил ФА обвинения по четырем пунктам, связанным с беспределом. Дисциплинарное производство было возбуждено за вторжение в поле, бросание предметов, освистание итальянского государственного гимна и зажигание фаеров.

Напомним, что 49 человек были арестованы во время воскресного финала чемпионата Европы между Италией и Англией на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В то же время 19 офицеров британской полиции получили ранения, пытаясь отслеживать толпу в связи с разборками на стадионе "Уэмбли", которые начались после победы Италии в серии пенальти.


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Источник: https://www.fourfourtwo.com/news/harry-maguire-reveals-his-father-suffered-suspected-broken-ribs-at-wembley-1626214253000
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