Почему английские фанаты сломали ребро отцу одного из футболистов сборной

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Данило Матюха
Игрок сборной Англии Гарри Магуайр рассказал, что отец его попал в больницу с подозрением на сломанные ребра из-за безбилетных болельщиков, которые ворвались на "Уэмбли" в финале Евро-2020. Об этом сообщает FourFourTwo.
Гарри Магуайр - фото из открытых источников
Отец защитника английской национальной команды был захвачен потоком людей на стадионе. Магуайр назвал то, что произошло, "пугающим" и сказал, что его семья будет "более осведомлена" о посещении игр в будущем.
13 июля УЕФА начало дисциплинарное расследование инцидентов во время финала Евро-2020 на "Уэмбли". Исполнительный директор Футбольной ассоциации (ФА) Марк Буллингем заявил, что будет проведен полный анализ произошедшего.
УЕФА предъявил ФА обвинения по четырем пунктам, связанным с беспределом. Дисциплинарное производство было возбуждено за вторжение в поле, бросание предметов, освистание итальянского государственного гимна и зажигание фаеров.
Напомним, что 49 человек были арестованы во время воскресного финала чемпионата Европы между Италией и Англией на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В то же время 19 офицеров британской полиции получили ранения, пытаясь отслеживать толпу в связи с разборками на стадионе "Уэмбли", которые начались после победы Италии в серии пенальти.
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