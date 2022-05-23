Победа и слезы за Украину: футболист сборной расторгал весь мир, став чемпионом АПЛ



















Как передает портал "Комментарии", футбольный клуб "Манчестер Сити" с украинцем Александром Зинченко стал чемпионом Англии 2021/22. Как это бывает в Англии, интрига в матчах АПЛ держится до финального свистка. Так было и в этот раз, но все же больше всего впечатлило болельщиков по всему миру то, что происходило после матча, когда футболисты "Мансити" принялись праздновать победу.

Александр Зинченко. Фото: из открытых источников

Среди победителей оказался и украинец Александр Зинченко, играющий в "Манчестер Сити" на позиции защитника. Празднуя победу, он сразу же повесил на плечи национальный флаг Украины, сорвав аплодисменты всего стадиона.

Поднимая чемпионский кубок над головой Зинченко не сумел сдержать слез, что было отчетливо видно, ведь камеры сняли это крупным планом.

Далее "Зина" поставил кубок в одном из углов футбольного поля и аккуратно навесил на него сине-желтый флаг. Это также сорвала еще большие аплодисменты и овации переполненного стадиона. Англичане очень внимательно следят за событиями в Украине и сопереживают с украинцами. Кроме того, знают, как искренне Зинченко переживает за то, что происходит в Украине. Футболист неоднократно высказывался на этот счет в интервью.

Примечательно, что в эти минуты поддержала украинца и его команда. Футболисты подбежали к Зинченко, поддерживая его и похлопывая его по плечу.

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