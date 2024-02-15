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Первый клуб УПЛ получил разрешение на возвращение болельщиков на трибуны

Количество допустимых мест на стадион будет ограничено

сегодня, 14:54
Автор:
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Куров Артем
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Возвращение болельщиков на трибуны в Украине – это тема, которая давно обсуждалась среди граждан и чиновников. И вот официально первый клуб украинской Премьер-лиги получил разрешение от военной администрации области на проведение матчей со зрителями. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Верес".

Первый клуб УПЛ получил разрешение на возвращение болельщиков на трибуны

Болельщики на стадионе Вереса. Фото прес-служба клуба

Болельщики вернутся на трибуны стадиона Авангард в весенней части сезона! Народный клуб получил соответствующее разрешение от Ровенской областной военной администрации! Конечно, при условии соблюдения всех требований безопасности в условиях действия военного положения, говорится в сообщении клуба.

Ближайший домашний матч "Верес" состоится уже 25 февраля, в котором жители сыграют против "Колоса". Начало матча в 13.00. Количество билетов ограничено и составляет 1200-1300 штук.

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.



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Источник: https://nkveres.com/vbolivalniki-povertayutsya-na-tribuni-avanhardu
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