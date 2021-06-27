Первые участники 1/4 Евро-2020: Италия прошла Австрию, Дания – Уэльс

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Ольга Чародий
Сборная Италии победила команду Австрии в матче 1/8 финала
Чемпионата Европы-2020. Поединок на стадионе "Уэмбли" в Лондоне
завершился со счетом 2:1 по итогам экстратаймов. Первый тайм прогнозируемо был
за итальянцами. Начало второго тайма прошло уже с преимуществом австрийцев и
они даже забили гол. До конца основного времени моментов у обоих ворот почти не
было и впереди было два экстратайма по 15 минут. На пятой добавленной минуте
первого дополнительного тайма Италия дожала австрийцев. Италия в 1/4 финала
сыграет с победителем матча Бельгия — Португалия.
Евро-2020 (фото из открытых источников)
Кроме того, в матче, проходившем в Амстердаме, датчане
разгромили команду Уэльса со счетом 4: 0. Только в стартовые минут 25 валлийцы
сумели играть на равных.
На 27-й минуте первый мяч залетел в ворота Уэльса. Каспер
Дольберг сильно пробил низом — 1:0. На 48-й минуте Дания забивает второй гол.
Опять отличился Дольберг, который пробил с линии вратарской — 2:0.
Стартовые минуты десять второго тайма Уэльс провел несколько достойных атак, но до забитого гола дело не дошло. Ближе к концу матча Дания не дала Уэльсу никакого шанса и забила еще два мяча. На 88-й минуте Йоаким Мел в штрафной британцев разобрался с защитником и попал в верхний угол ворот 3:0. В 1/4 финала Дания встретится с победителем пары Нидерланды — Чехия.
Как мы сообщали ранее, легендарный вратарь московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев высказался в поддержку украинской команды на Евро-2020. Тридцатипятилетнему игроку понравилось то, как играет наша национальная команда. Вопреки хорошему уровню шведов с которыми игрокам предстоит встретиться в 1/8 турнира, Акинфеев считает, что сборная Украины имеет все шансы на выход в следующий этап.
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