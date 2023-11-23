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Первые слова Реброва о сопернике сборной Украины в плей-офф Евро

Сергей Ребров уверен, что пока рано что-то говорить

сегодня, 15:53
Автор:
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Куров Артем
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Сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав в путь B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Сам наставник прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024, сообщает пресс-служба УАФ.

Первые слова Реброва о сопернике сборной Украины в плей-офф Евро

Ребров на пресс-конференции. Фото прес-служба УАФ


Я уже говорил, что нет разницы, кто представится нам на жеребьевке. Нам выпала сборная Боснии и Герцеговины. Будем готовиться к этому сопернику. Пока рано о чем-то говорить, потому что впереди еще три-четыре месяца подготовки. Очень важно, в каком состоянии подойдут все наши игроки к матчам плей-офф. Есть информация, с кем будем играть, и я уверен, что мы будем готовы к мартовским встречам, – отметил Ребров.

Коуча также спросили, кого бы он больше хотел получить в соперники в случае выхода в финал стыковых матчей.

Нет пожеланий, на кого из этих сборных попадать в финале плей-офф. Разве важно, что если мы пройдем сборную Боснии и Герцеговины, то второй матч будем играть дома. Поддержка наших болельщиков – вот это очень важно! Но нам нужно хорошо подготовиться к встрече с боснийцами, для игроков очень важно думать именно о первой и ближайшей игре, – ответил наставник национальной команды.

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Напомним, что портал Transfermarkt выпустил топ самых маленьких стадионов клубов Европы , играющих в высших дивизионах своих стран. Среди этого рейтинга оказалась и домашняя арена клуба украинской Премьер-лиги, передают "Комментарии".



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Источник: https://uaf.ua/article/50063
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