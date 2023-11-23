Первые слова Реброва о сопернике сборной Украины в плей-офф Евро

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Куров Артем
Сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав в путь B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Сам наставник прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024, сообщает пресс-служба УАФ.
Ребров на пресс-конференции. Фото прес-служба УАФ
Коуча также спросили, кого бы он больше хотел получить в соперники в случае выхода в финал стыковых матчей.
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Напомним, что портал Transfermarkt выпустил топ самых маленьких стадионов клубов Европы , играющих в высших дивизионах своих стран. Среди этого рейтинга оказалась и домашняя арена клуба украинской Премьер-лиги, передают "Комментарии".
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