Перед матчами квалификации ЧМ-2022 Украина лишилась трех игроков основы

Игроки киевского "Динамо" Виталий Миколенко и Виталий Буяльский, а также украинский легионер "Манчестер-Сити" Александр Зинченко не смогут помочь национальной сборной в очень важных матчах отбора на Чемпионат мира. Украинцы проведут два матча, против Финляндии и Боснии и Герцеговины, 9 и 12 октября соответственно. Как информирует издание "Комментарии", о кадровых потерях рассказал главный тренер сборной Украины Александр Петраков, пишет спортивный портал "Sport.ua".

Тренировка сборной Украины Фото: football.ua

Главный коуч сборной отметил, без потерь футбола не бывает. Поэтому сборная Украины подходит к важным матчам в своей группе с кадровыми проблемами. Точно не поможет главной команде Виталий Миколенко. Пока врачи даже не говорят, сколько приблизительно пропустит защитник. Одноклубник Миколенко Виталий Буяльский также пропустит игры сборной из-за проблем со здоровьем.

Александр Петраков отметил, скорее всего не будет на поле в игре против Финляндии лидера "сине-желтых" Александра Зинченко. Он должен присоединиться к команде 8-10 октября, но все зависит от состояния здоровья футболиста. Зинченко с "Лейпцигом" получил травму, заболела икроножная мышца где-то на 10-й минуте 2-го тайма, но Александр скрепя зубами доиграл и теперь вынужден проходить курс реабилитации.

Отметим, также не попал в основную заявку Руслан Малиновский. В СМИ уже говорилось о скандале Петракова с футболистом. Отвечая на вопрос, почему Руслан не вызван в сборную главный тренер ответил, что всю правду о Малиновском он уже сказал, больше ему добавить нечего.

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