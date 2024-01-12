Партнер Забарного по "Борнмуту" стал лучшим игроком месяца в АПЛ

В английской Премьер-лиге подвели итоги декабря. Стал известен лучший игрок луны. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.



Соланке празднует гол. Фото прес-служба Борнмута

Кто был лучшим в декабре в АПЛ

В результате голосования на официальном сайте АПЛ звание "Игрок месяца" в ноябре получил Доминик Соланке. Для форварда "Борнмута" это первая подобная награда в карьере. В декабре в шести матчах английской Премьер-лиги он забил шесть голов и помог своей команде одержать четыре победы, также оформив свой первый хет-трик в карьере в матче с "Ноттингемом" 3:2.

Конкуренты Соланке на звание игрока луны:

Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)

Матеус Кунья ("Вулверхэмптон")

Мохаммед Кудус ("Вест Гэм")

Майкл Олисе ("Кристалл Пелас")

Коул Палмер ("Челси")

Маркос Сенеси ("Борнмут")

Сон Хэн Мин (Тоттенхэм)

Все игроки месяца в этом сезоне АПЛ:

Август: Джеймс Мэддисон ("Тоттенхэм")

Сентябрь: Сон Хэн Мин ("Тоттенхэм")

Октябрь: Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Ноябрь: Гарри Магуайр ("МЮ")

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