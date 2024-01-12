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Партнер Забарного по "Борнмуту" стал лучшим игроком месяца в АПЛ

В ноябре лучшим игроком АПЛ был признан Гарри Магуайр

сегодня, 15:56
Автор:
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Куров Артем
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В английской Премьер-лиге подвели итоги декабря. Стал известен лучший игрок луны. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Партнер Забарного по "Борнмуту" стал лучшим игроком месяца в АПЛ

Соланке празднует гол. Фото прес-служба Борнмута

Кто был лучшим в декабре в АПЛ

В результате голосования на официальном сайте АПЛ звание "Игрок месяца" в ноябре получил Доминик Соланке. Для форварда "Борнмута" это первая подобная награда в карьере. В декабре в шести матчах английской Премьер-лиги он забил шесть голов и помог своей команде одержать четыре победы, также оформив свой первый хет-трик в карьере в матче с "Ноттингемом" 3:2.

Конкуренты Соланке на звание игрока луны:

  • Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)

  • Матеус Кунья ("Вулверхэмптон")

  • Мохаммед Кудус ("Вест Гэм")

  • Майкл Олисе ("Кристалл Пелас")

  • Коул Палмер ("Челси")

  • Маркос Сенеси ("Борнмут")

  • Сон Хэн Мин (Тоттенхэм)

Все игроки месяца в этом сезоне АПЛ:

  • Август: Джеймс Мэддисон ("Тоттенхэм")

  • Сентябрь: Сон Хэн Мин ("Тоттенхэм")

  • Октябрь: Мохамед Салах ("Ливерпуль")

  • Ноябрь: Гарри Магуайр ("МЮ")

Больше спортивных новостей

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).




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Источник: https://www.premierleague.com/news/3853146
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