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Главная Новости Спорт футбол Отпустит ли "Реал" украинского голкипера Лунина в очередную аренду
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Отпустит ли "Реал" украинского голкипера Лунина в очередную аренду

Клуб испанской Сегунды обращался к "сливочным", чтобы повторно арендовать украинского кипера

сегодня, 10:47
Автор:

Данило Матюха

Футбольный клуб из испанской Сегунді "Леганес" обращался в "Реал" в попытке снова арендовать украинского голкипера Андрея Лунина. Об этом сообщает Marca, ссылаясь на свои источники.

Отпустит ли "Реал" украинского голкипера Лунина в очередную аренду

Андрей Лунин - фото из открытых источников

Как отмечает информатор, "пепинерос" пока было отказано в этом переходе. Среди вариантов "Леганеса" также есть экс-вратарь "Атлетика" Яго Эррерин, который покинул баскский клуб после 8 лет пребывания.

Отметим, что Лунин выступал в "Леганесе" в сезоне 2018/19. Он провел 7 матчей в том чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что "Хетафе", "Гранада" и "Кадис" составляют список клубов, которые интересуются украинским голкипером. К ним также присоединился "Эспаньол", недавно переведенный в высшую категорию испанского футбола. Но "Гранада" сейчас выглядит наиболее заинтересованной, так как ее главный вратарь Руи Силва перешел в "Бетис". Детальнее об этом читайте в нашем материале по ссылке.

Напомним, что Андрей Лунин завершил прошлый сезон всего одним сыгранным матчем, который привел к выбыванию "Реала" в 1/8 финала Кубка Испании от "Алькояно", команды второго дивизиона. Вратарь с мировым именем Тибо Куртуа лишил его ведущей роли в рядах "сливочных" вместе с тогдашним тренером Зинедином Зиданом, который не очень доверял молодому дарованию с Украины.

Таким образом, украинский вратарь рассматривает возможность снова покинуть "Реал", чтобы набраться опыта на высшем уровне. В 22 года у него почти не было возможностей проявить себя. Лунин уже безуспешно попытал счастья в "Леганесе" (7 игр), "Вальядолиде" (2) и "Овьедо" во втором дивизионе (20).


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Источник: https://www.marca.com/futbol/leganes/2021/07/23/60fab1a4ca474152488b4625.html
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